NASA: Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική επιστροφή στη Σελήνη έπειτα από 53 χρόνια

Η NASA μπαίνει στην τελική ευθεία για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον παγκόσμιο διαστημικό ανταγωνισμό.

Αύριο Τετάρτη (1η Απριλίου), τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης θα επιβιβαστούν στην κάψουλα Orion, η οποία θα εκτοξευθεί με τον πανίσχυρο πύραυλο SLS.

Το 10ήμερο ταξίδι τους δεν περιλαμβάνει προσεδάφιση, αλλά μια ελλειπτική τροχιά γύρω από το φεγγάρι, φτάνοντας σε βάθη του διαστήματος που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ ξανά άνθρωπος.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, με την Κοχ να τονίζει τη σημασία της Σελήνης ως «μάρτυρα» της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και ως απαραίτητο σκαλοπάτι για την κατάκτηση του Άρη, όπου η πιθανότητα εύρεσης αρχαίας ζωής παραμένει το μεγάλο ζητούμενο της γενιάς μας.

Γεωπολιτική σκακιέρα και οικονομία

Η αποστολή Artemis II δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και μια στρατηγική κίνηση στη «μάχη» για την κυριαρχία στο διάστημα. Με την Κίνα να προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς προς τον δικό της στόχο για επανδρωμένη προσεδάφιση το 2030, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εδραιώσουν τον ηγετικό τους ρόλο.

Παράλληλα, η NASA οικοδομεί μια νέα «σεληνιακή αγορά» σε συνεργασία με κολοσσούς όπως η SpaceX, η Blue Origin και η Lockheed Martin. Παρόλο που οι αναλυτές της PwC προβλέπουν έσοδα 127 δισ. δολαρίων από σεληνιακές δραστηριότητες έως το 2050, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εμπορική αυτονομία από την κρατική χρηματοδότηση απέχει ακόμα δεκαετίες.

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, το οποίο έχει κοστίσει ήδη 93 δισ. δολάρια, αναθεωρήθηκε πρόσφατα από τον νέο διοικητή της NASA, Jared Isaacman. Η πρώτη προσεδάφιση στον νότιο πόλο της Σελήνης μετατίθεται πλέον για την αποστολή Artemis IV το 2028, καθιστώντας τις δοκιμές των συστημάτων υποστήριξης ζωής του Artemis II πιο κρίσιμες από ποτέ.