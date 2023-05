NASA: Ανακάλυψε έναν πλανήτη καλυμμένο από ηφαίστεια

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν πλανήτη στο μέγεθος της Γης περίπου, εκτός του ηλιακού μας συστήματος και είναι γεμάτος με ηφαίστεια.

Ο πλανήτης ονομάζεται LP 791-18 d και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να είναι γεωλογικά ενεργός και να έχει τόσες συχνές ηφαιστειακές εκρήξεις όσο το φεγγάρι του Δια, η Ιώ, το πιο ενεργό ηφαιστειακό σώμα στο ηλιακό μας σύστημα. Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τον πλανήτη να διατηρήσει ατμόσφαιρα.

Space volcanoes!🌋

Io, a moon of Jupiter, has the mot active volcanoes in our solar system. A recently-discovered exoplanet may rival even that fiery moon! https://t.co/B8PChBUDzR https://t.co/RreHSWEBh6