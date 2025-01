Μπάιντεν εναντίον Ζάκερμπεργκ: Ντροπιαστική η κατάργηση του fact checking

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν κατά του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και την ανακοίνωσή του να καταργήσει το fact checking στο Facebook και το Instagram στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας αυτή του την απόφαση «πραγματικά ντροπιαστική», λίγο μετά τις έντονες ανησυχίες που εξέφρασε το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων για το ενδεχόμενο η Meta να επεκτείνει την απόφασή της και σε άλλες χώρες.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά ντροπιαστικό», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για την ανακοίνωση. «Το να λέμε την αλήθεια έχει σημασία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή ήταν «εντελώς αντίθετη με όλα όσα είναι η Αμερική».

Η απόφαση θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια κατευνασμού του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η συντηρητική βάση υποστήριξης παραπονιέται εδώ και καιρό ότι ο έλεγχος των γεγονότων στις τεχνολογικές πλατφόρμες ήταν ένας τρόπος περιορισμού της ελευθερίας του λόγου και λογοκρισίας του δεξιού περιεχομένου.

Biden: The idea that a billionaire can buy something and say from this point on, we're not going to we're not going to fact check anything. And, when you have millions of people going online, reading this stuff— Anyway, I think it's I think it's really shameful. pic.twitter.com/gXrTskcxSg