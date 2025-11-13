Moneybot: Ο νέος βοηθός ΑΙ της Cash App που απαντά σε ερωτήσεις για τα οικονομικά των χρηστών

Μια σειρά από νέες λειτουργίες κυκλοφόρησε η Cash App, συμπεριλαμβανομένου ενός chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά των χρηστών και να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την αποταμίευση χρημάτων για επενδύσεις. Ο λόγος για το Moneybot, ένα chatbot το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους χρήστες κατά την κυκλοφορία του, ενώ η ευρύτερη διαθεσιμότητα του προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις όπως «Μπορείτε να μου δείξετε το μηνιαίο εισόδημα, τα έξοδα και τα πρότυπα δαπανών μου;» για να λάβουν αναφορές σχετικά με τους λογαριασμούς τους, όπως αναφέρει το TechCrunch.

«Σήμερα, οι καταναλωτές λαμβάνουν μια πληθώρα δεδομένων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους, αλλά το Moneybot κάνει ένα βήμα παραπέρα, βοηθώντας τους να μετατρέψουν αυτές τις πληροφορίες σε πράξη. Δεν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά ταξίδια, γι' αυτό δημιουργήσαμε το Moneybot για να μαθαίνει τις συνήθειες κάθε πελάτη και να προσαρμόζει τις προτάσεις του σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο Cameron Worboys, επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων της Cash App, σε μια ανακοίνωση.

Η Block αλλάζει επίσης τη δομή των παροχών για τους πελάτες της Cash App. Προηγουμένως, οι πελάτες που είχαν άμεσες καταθέσεις τουλάχιστον 300 δολαρίων το μήνα δικαιούνταν παροχές όπως απόδοση 3,5%. Τώρα, η εταιρεία ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Cash App Green, στο οποίο δικαιούνται παροχές οι χρήστες που είτε ξοδεύουν 500 δολάρια ή περισσότερα το μήνα μέσω της Cash App Card ή της Cash App Pay, είτε λαμβάνουν καταθέσεις τουλάχιστον 300 δολαρίων.

Αυτά τα οφέλη θα περιλαμβάνουν υψηλότερο όριο δανεισμού – έως 400 δολάρια για όσους δανείζονται για πρώτη φορά και αύξηση του ορίου έως 300 δολάρια για τους άλλους, δωρεάν κάλυψη υπερανάληψης έως 200 δολάρια για συναλλαγές με την κάρτα Cash App, δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ εντός δικτύου, ετήσια απόδοση (APY) έως 3,5% επί των υπολοίπων καταθέσεων και πέντε εξατομικευμένες εβδομαδιαίες προσφορές σε διάφορα καταστήματα.

Η Block δήλωσε ότι αυτό το νέο πρόγραμμα θα κάνει έως και 8 εκατομμύρια λογαριασμούς επιλέξιμους για παροχές στο πλαίσιο του προγράμματος Cash App Green.