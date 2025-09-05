Η Ελλάδα και η OpenAI υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία.

Με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα γίνεται μία από τις πρώτες χώρες που υιοθετούν το ChatGPT Edu, μια εξειδικευμένη έκδοση του ChatGPT σχεδιασμένη για ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της OpenAI.

Βάσει του μνημονίου, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη, την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία και στις πιστώσεις της OpenAI για την υποστήριξη των έργων τους.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου και ο επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της OpenAI Κρις Λεχέιν.

«Από την Ακαδημία του Πλάτωνα μέχρι το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης», ανέφερε ο Lehane της OpenAI.

«Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν το ChatGPT σε τακτική βάση, η χώρα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή της στη μάθηση και στις ιδέες».

Τον περασμένο μήνα, η OpenAI παρουσίασε το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης GPT-5, την πολυαναμενόμενη τελευταία έκδοση μιας τεχνολογίας που έχει συμβάλει στον μετασχηματισμό της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

Τα μοντέλα GPT της OpenAI αποτελούν την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που τροφοδοτεί το δημοφιλές chatbot ChatGPT.