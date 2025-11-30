Microsoft: Το μεγαλύτερο επενδυτικό fund του κόσμου «πυροβολεί» τον Σάτια Ναντέλα

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας (Government Pension Fund of Norway) -το μεγαλύτερο κρατικό fund στον κόσμο- έστειλε την Κυριακή μήνυμα αποδοκιμασίας κατά του επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Το νορβηγικό fund ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να υποστηρίζει την επανεκλογή του Ναντέλα ως προέδρου του Δ.Σ. της Microsoft στην επερχόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, προσθέτοντας πως θα καταψηφίσει την πρόταση για το πακέτο των απολαβών που είναι προγραμματισμένο να λάβει ο Ναντέλα από τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό».

Στην ίδια ανακοίνωση το fund αφήνει αιχμές κατά του Ναντέλα για «τον κίνδυνο» που επιφέρουν οι λειτουργίες της Microsoft σε «χώρες που υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, το fund κατείχε 1,35% αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή του ταμείου, μετά την Nvidia.

Ακόμα, το νορβηγικό ταμείο είνα ο όγδοος μεγαλύτερος μέτοχος της Microsoft.