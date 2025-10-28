Microsoft: Η OpenAI γίνεται κερδοσκοπική εταιρεία

Η Microsoft ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με την OpenAI, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία που κατασκεύασε το ChatGPT να αναδιαρθρωθεί σε εταιρεία κοινής ωφέλειας, μετά την οποία η Microsoft θα κατέχει μερίδιο περίπου 135 δισ. δολαρίων - ή 27% - στην AI startup.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την OpenAI να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στο μέλλον.

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσης ότι έχει συνάψει συμφωνία με την OpenAI, σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής του ChatGPT θα αγοράσει υπηρεσίες cloud computing Azure αξίας 250 δισ. δολαρίων.

Σε αντάλλαγμα, η Microsoft δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος στην OpenAI.

Η προηγούμενη συμφωνία της Microsoft με την OpenAI της έδινε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα και τα μοντέλα της OpenAI μέχρι το 2030 ή μέχρι η OpenAI να επιτύχει τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

Η Microsoft δήλωσε ότι τα δικαιώματα στα προϊόντα και τα μοντέλα της επεκτείνονται πλέον μέχρι το 2032 και ότι τα δικαιώματα αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τότε, ακόμη και αν μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επαληθεύσει τη δήλωση της OpenAI ότι έχει επιτύχει AGI.