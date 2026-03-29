Meta: Στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για αγορές σε Instagram και Facebook

Η Meta επιδιώκει να αξιοποιήσει την ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να ενημερώνει και ενδεχομένως να επηρεάζει τους αγοραστές, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, όπως το Facebook και το Instagram.

Στο συνέδριο Shoptalk 2026 αυτή την εβδομάδα, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δοκιμές μιας νέας εμπειρίας που επιτρέπει στους καταναλωτές να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες προϊόντος και μια σύνοψη των κριτικών χρηστών, αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση ή επισκεφθούν έναν ιστότοπο από το Facebook ή το Instagram.

Η λειτουργία είναι παρόμοια με τη χρήση γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης από την Amazon για τη βελτίωση των κριτικών προϊόντων της, η οποία εισήχθη το 2023. Αντί να απαιτείται από τους χρήστες να διαβάσουν εκατοντάδες κριτικές για να καταλάβουν τη γνώμη του κοινού, η Amazon χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να συνοψίζει τις κριτικές σε μια σύντομη παράγραφο που εμφανίζεται στη σελίδα του προϊόντος.

Η Meta θα εφαρμόσει παρόμοια μέθοδο. Στη νέα αναδυόμενη εμπειρία, η λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει μια σύνοψη των «λεγόμενων» του κοινού για το συγκεκριμένο προϊόν, περιλαμβάνοντας μια σύντομη εισαγωγή και βασικά σημεία.

Παράλληλα, στις εφαρμογές της Meta η λειτουργία θα παρέχει και γενικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για την επωνυμία, προτεινόμενα προϊόντα, πιθανές εκπτώσεις ή προσφορές και, στη σελίδα ενός μεμονωμένου προϊόντος, ένα κουμπί για προσθήκη στο καλάθι αγορών του χρήστη.

Η νέα ροή ολοκλήρωσης αγοράς, δημιουργημένη σε συνεργασία με τους παρόχους πληρωμών Stripe και PayPal, επιτρέπει στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν την αγορά με ένα μόνο άγγιγμα. Η Meta εργάζεται ήδη σε περαιτέρω ενσωματώσεις με την Ayden και την Shopify, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον.

Ο διαφημιζόμενος έχει τον έλεγχο του συνεργάτη ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιεί. Έτσι, όταν ο καταναλωτής πατήσει το κουμπί «Αγορά τώρα», μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία παραμένοντας εντός της εφαρμογής της Meta.

Στο Instagram, αργότερα φέτος, η Meta θα δοκιμάσει συνεργασίες με την Amazon (ΗΠΑ) και την Shopee (Ασία). Οι συνεργάτες θα επιλέγουν ποια προϊόντα θα εμφανίζονται και θα καθορίζουν τα ποσοστά προμήθειας που θα λαμβάνει ο δημιουργός για κάθε πώληση μέσω του λογαριασμού του.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του Instagram Reels θα αποκτήσουν πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων από επιχειρήσεις σε 22 χώρες, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν προϊόντα για να τα παρουσιάζουν στα βίντεό τους.