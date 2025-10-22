Meta: Προχωρά σε απολύσεις 600 υπαλλήλων από το τμήμα AI

Η Meta θα απολύσει περίπου 600 υπαλλήλους από το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει τα επίπεδα ιεραρχίας και να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC την Τετάρτη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις περικοπές σε ένα σημείωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Τεχνητής Νοημοσύνης Αλεξάντρερ Γουάνγκ, ο οποίος προσλήφθηκε τον Ιούνιο στο πλαίσιο της επένδυσης 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Meta στην Scale AI. Οι εργαζόμενοι σε όλες τις μονάδες υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, στη μονάδα Fundamental Artificial Intelligence Research και σε άλλες θέσεις σχετικές με τα προϊόντα θα επηρεαστούν.

Το Axios ήταν το πρώτο που ανέφερε τις περικοπές.

Η Meta επενδύει επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής και πρόσληψη προσωπικού.

Την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμφωνία ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του τεράστιου κέντρου δεδομένων Hyperion στην αγροτική Λουιζιάνα. Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει «σημαντικό μέρος της έκτασης του Μανχάταν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σε μια ανάρτηση τον Ιούλιο.