Meta: Επεκτείνει την παρουσία της στην αμερικανική πολιτική σκηνή μέσω ΤΝ

Το American Technology Excellence Project είναι το δεύτερο super PAC που παρουσιάζει η Meta, καθώς ο τεχνολογικός «κολοσσός» επεκτείνει την παρουσία του στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η Meta δεσμεύεται να δαπανήσει μεγάλα ποσά μέσω ενός νέου super PAC* με την ονομασία American Technology Excellence Project για να υποστηρίξει τους βουλευτές των πολιτειών που θεωρεί συμμάχους της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό πιθανόν να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε νέες δαπάνες για την αναδιαμόρφωση των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Εν μέσω ενός αυξανόμενου μωσαϊκού ασυνεπών κανονισμών που απειλούν την εγχώρια καινοτομία και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι πολιτειακοί βουλευτές βρίσκονται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσουν ότι η Αμερική θα παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Brian Rice, αντιπρόεδρος δημόσιας πολιτικής της Meta.

Δικομματικές εταιρείες συμβούλων θα ηγηθούν του νέου σούπερ PAC υπό την ηγεσία του Brian Baker, στρατηγικού αναλυτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η δημοκρατική εταιρεία συμβούλων Hilltop Public Solutions θα διαχειριστεί επίσης το σούπερ PAC, το οποίο θα υποστηρίζει πολιτικούς ανεξάρτητα από το πολιτικό τους κόμμα.

«Χρειαζόμαστε πολιτειακούς νομοθέτες που θα υπερασπιστούν το τεχνολογικό μας μέλλον και δεν θα το παραχωρήσουν σε παγκόσμιους αντιπάλους», δήλωσε ο Baker σε μια ανακοίνωση. «Θα αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε τις ΗΠΑ στην πρώτη γραμμή».

Πριν από τις εκλογές του 2024 πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, προσέλαβε τον Baker για να ενισχύσει τις σχέσεις του με αξιωματούχους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

*Το Super PAC (συντομογραφία του Independent Expenditure-Only Political Action Committee - Επιτροπή Πολιτικής Δράσης Αποκλειστικά για Ανεξάρτητες Δαπάνες) είναι ένας τύπος πολιτικής επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Απεριόριστες Εισφορές: Μπορεί να συγκεντρώνει απεριόριστα χρηματικά ποσά από άτομα, εταιρείες, συνδικάτα και άλλες ενώσεις.

Ανεξάρτητες Δαπάνες: Μπορεί να ξοδεύει απεριόριστα ποσά για την προώθηση ή την αντίθεση σε πολιτικούς υποψηφίους μέσω "ανεξάρτητων δαπανών" (π.χ., διαφημίσεις, εκστρατείες), οι οποίες δεν πρέπει να συντονίζονται με τις εκστρατείες των υποψηφίων ή των πολιτικών κομμάτων.

Απαγόρευση Άμεσης Συνεισφοράς: Δεν επιτρέπεται να συνεισφέρει απευθείας χρήματα στις εκστρατείες των υποψηφίων ή στα πολιτικά κόμματα.

Δημοσιοποίηση Δωρητών: Έχει την υποχρέωση να αποκαλύπτει τους δωρητές του στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC).

Τα Super PACs δημιουργήθηκαν μετά από δικαστικές αποφάσεις του 2010 (κυρίως την υπόθεση Citizens United κατά Federal Election Commission), οι οποίες επέτρεψαν τις απεριόριστες ανεξάρτητες πολιτικές δαπάνες ως μορφή ελεύθερης έκφρασης.

Η βασική διαφορά από τις παραδοσιακές PAC (Political Action Committees - Επιτροπές Πολιτικής Δράσης) είναι ότι οι παραδοσιακές PAC έχουν όρια στις εισφορές που δέχονται και μπορούν να συνεισφέρουν απευθείας στις εκστρατείες των υποψηφίων. Αντίθετα, τα Super PACs δέχονται απεριόριστες εισφορές, αλλά δεν μπορούν να συνεισφέρουν απευθείας σε υποψηφίους.