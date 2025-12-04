Meta: Αντιμέτωπη με αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ για την ενσωμάτωση AI λειτουργιών στο WhatsApp

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν μια νέα αντιμονοπωλιακή έρευνα για τη Meta Platforms Inc σχετικά με την εισαγωγή λειτουργιών AI στο WhatsApp, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ενσωμάτωσε το σύστημα Meta AI στη δημοφιλή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων της νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το investing, η Επιτροπή ενδέχεται να ανακοινώσει την έρευνα τις επόμενες ημέρες, αν και η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η έρευνα θα αποτελέσει μια ακόμη ρυθμιστική πρόκληση για τη Meta στην Ευρώπη, όπου η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο των επιχειρηματικών πρακτικών της σε όλη την «οικογένεια» των εφαρμογών της.