Οι «πόλεμοι των AI browsers» αναζωπυρώνονται: Google, Perplexity και Atlassian κάνουν τα δικά τους βήματα, και τώρα η Microsoft μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με το Edge.

Σύμφωνα με το The Verge, ο CEO της Microsoft AI, Μουσταφά Σουλεϊμάν λέει ότι η πορεία της Microsoft είναι να εξελίξει τον browser και τα εργαλεία AI που έχει σήμερα — μετατρέποντας το Edge σε κάτι που η AI μπορεί να ελέγχει απευθείας.

«Νομίζω ότι ο browser απλώς θα εξελιχθεί ώστε να γίνει ένας πραγματικός agentic browser», λέει ο Σουλεϊμάν σε συνέντευξή του στο Notepad. «Η AI σας θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιείτε και εσείς στον browser».

Αυτό σημαίνει ότι το Copilot θα ανοίγει νέες καρτέλες, θα περιηγείται σε αυτές και θα διαβάζει το περιεχόμενο πολλαπλών καρτελών ταυτόχρονα — ενώ εσείς κάθεστε και παρακολουθείτε την εκτέλεση των εργασιών.

«Είναι σχεδόν σαν να έχετε έναν μικρό άγγελο στον ώμο σας που κάνει τη βαρετή και δύσκολη δουλειά του να διαβάζει αξιολογήσεις, να συγκρίνει τιμές, να συνθέτει έρευνες, αλλά αντί να συμβαίνει μακριά από εσάς, μπορείτε πραγματικά να το δείτε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σας», λέει ο Σουλεϊμάν.

Η Microsoft δεν σκοπεύει να δημιουργήσει έναν ολοκληρωτικά νέο AI browser όπως προσπάθησε η The Browser Company με το Dia.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει νέος browser, αυτή θα είναι απλώς μία εμπειρία», λέει ο Σουλεϊμάν.

«Νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή και πολύ ισχυρή εμπειρία να φέρεις το Copilot εκεί που είσαι ήδη, αντί να χρειάζεται να δημιουργήσεις έναν νέο browser».

Η πιο στενή ενσωμάτωση του Copilot στο Edge, αντί για πλήρη αναθεώρηση του browser, φαίνεται λογική κίνηση για τη Microsoft, δεδομένης της βάσης χρηστών των Windows και του γεγονότος ότι το Edge εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά έναντι του Chrome.

Μπορεί επίσης να επιτρέψει στη Microsoft να ανταγωνιστεί καλύτερα τον φημολογούμενο AI browser της OpenAI, ενώ παρέχει διαφάνεια σχετικά με το τι κάνουν πραγματικά οι AI agents.