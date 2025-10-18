Techcrunch

Η Wikipedia συχνά περιγράφεται ως η τελευταία καλή ιστοσελίδα σε ένα διαδίκτυο που ολοένα και γεμίζει με τοξικά κοινωνικά μέσα και ακατάστατο περιεχόμενο από Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά φαίνεται πως η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια δεν είναι τελείως άτρωτη στις ευρύτερες τάσεις, με τις προβολές σελίδων από ανθρώπους να μειώνονται κατά 8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ένα νέο blog post του Μάρσαλ Μίλερ από το Ίδρυμα Wikimedia.

Το ίδρυμα εργάζεται για να διακρίνει την κίνηση από ανθρώπους και bots, και ο Μίλερ γράφει ότι η πτώση «τους τελευταίους μήνες» αποκαλύφθηκε μετά από μια ενημέρωση στα συστήματα ανίχνευσης bots της Wikipedia που έδειξε ότι «πολύ μεγάλη κίνηση για την περίοδο Μαΐου και Ιουνίου προερχόταν από bots που είχαν κατασκευαστεί για να αποφύγουν την ανίχνευση.»

Γιατί πέφτει η κίνηση; Ο Μίλερ επισημαίνει «τον αντίκτυπο της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των κοινωνικών μέσων στο πώς οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες», ιδιαίτερα καθώς «οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρέχουν απευθείας απαντήσεις στους αναζητητές αντί να συνδέουν με ιστοσελίδες σαν τη δική μας» και καθώς «οι νεότερες γενιές αναζητούν πληροφορίες σε κοινωνικές πλατφόρμες βίντεο παρά στον ανοιχτό ιστό.»

Ο Μίλερ λέει πως το ίδρυμα καλωσορίζει «νέους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αποκτούν γνώση» και υποστηρίζει ότι αυτό δεν κάνει τη Wikipedia λιγότερο σημαντική, αφού η γνώση που προέρχεται από την εγκυκλοπαίδεια εξακολουθεί να φτάνει στους ανθρώπους ακόμη κι αν αυτοί δεν επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Η Wikipedia μάλιστα πειραματίστηκε με δικές της περιλήψεις με AI, αν και σταμάτησε την προσπάθεια μετά από παράπονα των συντακτών.

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δημιουργεί κινδύνους, ειδικά αν οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο ενήμεροι από πού προέρχονται οι πληροφορίες τους. Όπως λέει ο Μίλερ, «με λιγότερες επισκέψεις στη Wikipedia, λιγότεροι εθελοντές μπορεί να αναπτυχθούν και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο, και λιγότεροι μεμονωμένοι δωρητές μπορεί να υποστηρίξουν αυτή τη δουλειά.»

Γι’ αυτό τον λόγο, υποστηρίζει ότι οι εταιρείες AI, οι μηχανές αναζήτησης και τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν περιεχόμενο από τη Wikipedia «πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερους επισκέπτες» στην ίδια την ιστοσελίδα.

Ο Μίλερ επίσης ενθαρρύνει τους αναγνώστες να «στηρίξουν την ακεραιότητα του περιεχομένου και τη δημιουργία περιεχομένου» ευρύτερα.

