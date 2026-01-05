Μασκ: Προσφέρει για ένα μήνα δωρεάν δορυφορικό ίντερνετ στη Βενεζουέλα μέσω Starlink

Η Starlink του Ίλον Μασκ προσφέρει δωρεάν διαδικτυακές ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες στη Βενεζουέλα έως τις 3 Φεβρουαρίου, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο πάροχος δορυφορικού διαδικτύου ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου την Κυριακή ότι προστίθενται προληπτικά πιστώσεις υπηρεσιών τόσο σε ενεργούς όσο και σε ανενεργούς λογαριασμούς, καθώς παρακολουθεί τις εξελισσόμενες συνθήκες και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

«Αν και δεν έχουμε ακόμη χρονοδιάγραμμα για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην τοπική αγορά, αν και όταν υπάρξουν ενημερώσεις, αυτές θα κοινοποιηθούν απευθείας μέσω των επίσημων καναλιών της Starlink», πρόσθεσε.

Η Starlink, θυγατρική της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX, παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και απαιτεί από τους χρήστες να αγοράσουν ξεχωριστό εξοπλισμό για να συνδεθούν στην υπηρεσία.

Ο χάρτης διαθεσιμότητας της Starlink στην ιστοσελίδα της αναφέρει τη Βενεζουέλα ως «σύντομα διαθέσιμη», υποδηλώνοντας ότι η εταιρεία δεν είχε ξεκινήσει επίσημα την υπηρεσία εκεί, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες ήταν ήδη ενεργοί.

Παραμένει ασαφές το πώς θα εξελιχθούν οι υπηρεσίες και οι τιμές της εταιρείας μετά τις 3 Φεβρουαρίου.

Παρ' όλα αυτά, μια προσωρινή αύξηση των δωρεάν υπηρεσιών διαδικτύου στη χώρα μπορεί να συμβάλει στην παροχή συνδεσιμότητας εν μέσω των επιπτώσεων των πρόσφατων αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ.