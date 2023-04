Μασκ για Twitter: Προαναγγέλλει νέα υπηρεσία με αγορά μεμονωμένων άρθρων εφημερίδων

Το Twitter θα προσφέρει σύντομα στους χρήστες του τη δυνατότητα να αγοράζουν μεμονωμένα άρθρα εφημερίδων, δήλωσε σήμερα ο Ίλον Μασκ, ένα οικονομικό μοντέλο ωστόσο που έχει προκριθεί και δοκιμαστεί από άλλες πλατφόρμες στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία.

«Από τον επόμενο μήνα, αυτή η πλατφόρμα (σ.σ. το Twitter) θα επιτρέπει σε εκδότες μέσων ενημέρωσης να χρεώνουν αναγνώστες ανά άρθρο, με ένα απλό κλικ», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Twitter.

Από τότε που O ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX αγόρασε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου το μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης λανσάρει διαρκώς νέες μορφές χρήσης του Twitter, προτείνει, συχνά αιφνιδιαστικά, νέες ιδέες και αλλαγές στην πλατφόρμα, προκαλώντας ορισμένες φορές σύγχυση.

Μιλώντας για την τελευταία του αυτή ιδέα ο Μασκ είπε: «Αυτή θα επιτρέψει σε χρήστες που δεν πληρώνουν μηνιαία συνδρομή να πληρώνουν υψηλότερη τιμή ανά άρθρο, όταν θέλουν περιστασιακά να διαβάζουν ένα άρθρο», διευκρίνισε προσθέτοντας: «Έτσι, όλοι κερδίζουν και τα μέσα ενημέρωσης και οι αναγνώστες».

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…