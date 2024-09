Live: Ο πρώτος «ιδιωτικός περίπατος» στο διάστημα

Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος «ιδιωτικός περίπατος» στο διάστημα με την βοήθεια της SpaceX του Ίλον Μασκ.

Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ένας συνταξιούχος πιλότος στρατιωτικού μαχητικού και δύο υπάλληλοι της SpaceX βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη με το Crew Dragon από την εκτόξευση της αποστολής Polaris Dawn την Τρίτη.

Είναι η τελευταία και πιο επικίνδυνη προσπάθεια της εταιρείας υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ να ξεπεράσει τα όρια των εμπορικών διαστημικών πτήσεων.

Η κάψουλα, σε υψόμετρο 700 χιλιομέτρων (435 μίλια), θα αποσυμπιεστεί πλήρως και ολόκληρο το πλήρωμα θα βασίζεται στις λεπτές διαστημικές στολές του που έχει αναπτύξει η SpaceX για οξυγόνο.

Ο 41χρονος Άιζακμαν πιλότος και δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Shift4 χρηματοδοτεί την αποστολή Polaris, καθώς έκανε την πτήση του Inspiration4 με τη SpaceX το 2021.

Αρνήθηκε να πει πόσα πληρώνει για τις αποστολές, αλλά είναι πιθανό να κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με βάση την τιμή του Crew Dragon των περίπου 55 εκατ.δολαρίων ανά θέση για άλλες πτήσεις.

Οι άλλοι συνεπιβάτες στο Polaris περιλαμβάνουν τον πιλότο της αποστολής τον 50χρονο Σκοτ Πότιτ, έναν συνταξιούχο αντισυνταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και τους υπαλλήλους της SpaceX, τη 30χρονη Σάρα Γκίλιας, και την 38χρονη Άννα Μένον και οι δύο ανώτεροι μηχανικοί.

Η αποστολή, ονόματι Polaris Dawn, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το πλήρωμά της στο υψηλότερο τροχιακό ύψος που έχει φτάσει ο άνθρωπος από το 1972.

Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τα ιδιωτικά διαστημικά ταξίδια.

Για δεκαετίες μόνο οι κυβερνητικές διαστημικές υπηρεσίες το έχουν καταφέρει. Τώρα το ριψοκίνδυνο εγχείρημα του δισεκατομμυριούχου Τζάρεντ Άιζακμαν έχει φαινομενικά αποδώσει.

Ο Άιζακμαν πλήρωσε για αυτό - χρησιμοποιώντας δικά του χρήματα για να αγοράσει την αποστολή από την εταιρεία SpaceX. Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ πίσω από τη SpaceX θα ελπίζει να κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτήν την επιχείρηση στο μέλλον.

Ωστόσο, όσο συναρπαστικές είναι αυτές οι στιγμές, απέχουμε ακόμη πολύ από τους απλούς ανθρώπους που έχουν τα χρήματα για τον προσωπικό τους διαστημικό περίπατο 435 μίλια πάνω από τη Γη.

Ο Άιζακμαν, καθώς και η Γκίλις περιπλανήθηκαν σήμερα έξω από το διαστημικό σκάφος τους κάνοντας τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία.

Το εγχείρημα αναμεταδόθηκε απ' ευθείας με βιντεοσύνδεση. Ο Άιζακμαν βγήκε πρώτος από την κάψουλα φορώντας τη λευκή και γκρίζα στολή του. Στάθηκε σε μια μεταλλική δομή που είχε προσαρμοστεί στην κάψουλα γι' αυτό το λόγο.

«Είναι υπέροχα», δήλωσε ενώ βρισκόταν σε ύψος 700 χιλιομέτρων, δηλαδή ψηλότερα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η Σάρα Γκίλις ακολούθησε στη συνέχεια και έκανε επίσης κινήσεις για να δοκιμάσει τις ολοκαίνουριες στολές της SpaceX, τις πρώτες που προορίζονται για διαστημικούς περιπάτους. Η δοκιμή των στολών αυτών ήταν ένας από τους κύριους στόχους της αποστολής.

Στη συνέχεια επέστρεψε με τη σειρά της μέσα στο σκάφος.

Δύο άλλοι επιβάτες, ο πιλότος Σκοτ Ποτίτ και η άλλη εργαζόμενη της SpaceX, η Άννα Μένον, παρέμειναν μέσα στην κάψουλα Dragon, όμως εκτέθηκαν επίσης στο διαστημικό κενό, και εφοδιάζονταν με οξυγόνο από σωλήνες στις στολές τους.

Η αποστολή Polaris Dawn, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την SpaceX και τον Τζάρεντ Άιζακμαν, σηματοδοτεί ένα νέο σταθμό στην εμπορική εξερεύνηση του διαστήματος. Μέχρι τώρα όλοι οι διαστημικοί περίπατοι είχαν γίνει από επαγγελματίες αστροναύτες και όχι από πολίτες.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K