Οι οδηγοί της Βρετανίας μπορούν πλέον να μισθώσουν ένα ηλεκτρικό όχημα Tesla για λίγο περισσότερο από το μισό του ποσού που θα είχαν πληρώσει πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times την Δευτέρα, το οποίο επικαλείται πηγές του κλάδου.

Η Tesla αναγκάστηκε να προσφέρει εκπτώσεις έως και 40% στις εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων για να πουλήσει περισσότερα οχήματα, ανέφεραν οι Times.

Οι εκπτώσεις οφείλονται επίσης στην έλλειψη αποθηκευτικού χώρου για τα οχήματα Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο/

Το Reuters σημείωσε πως οι πωλήσεις της Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περίπου 60% σε 987 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Οι συνολικές νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την SMMT.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προβλέπεται πλέον να αντιπροσωπεύουν το 23,8% των νέων ταξινομήσεων το 2025, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη της SMMT για 23,5%.