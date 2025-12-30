Κομισιόν: Εξισώνονται οι διασυνοριακές τηλεφωνικές κλήσεις και τα SMS σε χώρες της ΕΕ

Προσπάθεια για την εξίσωση των διασυνοριακών τηλεφωνικών κλήσεων με κινητό τηλέφωνο καθώς και αποστολή SMS καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος είναι η άρση ενός ακόμη εμποδίου στην καθημερινή ψηφιακή επικοινωνία εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υιοθέτηση, ουσιαστικά, μίας νέας εκτελεστικής πράξης που επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να χρεώνουν τις κλήσεις και τα SMS προς άλλες χώρες της ΕΕ στην ίδια τιμή με τις εγχώριες.

Αν και το μέτρο, ακόμη, δεν είναι υποχρεωτικό, στέλνει ένα σαφές ρυθμιστικό αλλά πρωτίστως και πολιτικό μήνυμα, το οποίο εν ολίγοις αναφέρει ότι οι διασυνοριακές επικοινωνίες εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται «διεθνείς».

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υιοθέτηση της πρώτης εκτελεστικής πράξης για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες, στο πλαίσιο του άρθρου 5α του Κανονισμού για το Ανοιχτό Διαδίκτυο (Open Internet Regulation – OIR), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Gigabit Infrastructure Act (GIA).

Πρόκειται για μια ρύθμιση που έρχεται να καλύψει ένα κενό. Ενώ, δηλαδή, τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και το roaming έχουν εδώ και χρόνια εναρμονιστεί σε μεγάλο βαθμό, οι κλήσεις και τα SMS από ένα κράτος-μέλος προς άλλο εξακολουθούν συχνά να κοστίζουν ακριβότερα.

Με τη νέα, αυτή, πράξη, οι πάροχοι αποκτούν τη δυνατότητα –σε εθελοντική βάση– να εφαρμόζουν τις ίδιες λιανικές τιμές που ισχύουν για τις εγχώριες επικοινωνίες και στις ενδοενωσιακές κλήσεις και τα μηνύματα.

Βέβαια, η εξίσωση αυτή δεν είναι ανεξέλεγκτη. Η εκτελεστική πράξη ορίζει συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, καθώς και ένα πλαίσιο «τυπικής χρήσης», εντός του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί η εγχώρια τιμολόγηση.

Μέτρα κατά της απάτης

Η υιοθέτηηση του μέτρου σημαίνει ότι ένας καταναλωτής θα μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις ή να στέλνει SMS σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να ανησυχεί για υψηλότερες χρεώσεις, τουλάχιστον για έναν εύλογο όγκο χρήσης που αντανακλά τις συνιθισμένες του επικοινωνιακές ανάγκες.

Εφόσον ο όγκος αυτός ξεπεραστεί, οι πάροχοι διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν υψηλότερες τιμές για την επιπλέον χρήση, οι οποίες, βέβαια, δεν θα υπόκεινται στα ισχύοντα ανώτατα όρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αποτροπή φαινομένων κατάχρησης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή προβλέπει μηχανισμούς και μέτρα κατά της απάτης, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές όπως η συστηματική εκμετάλλευση φθηνότερων τιμολογίων για μαζική ή εμπορική χρήση που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της λιανικής κατανάλωσης.

Ενιαία στρατηγική

Από πλευράς πολιτικής, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, σε μια Ένωση όπου η εργασία, οι σπουδές αλλά και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ολοένα και πιο διασυνοριακές, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς «αόρατα σύνορα» για τους πολίτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Παρότι το μέτρο δεν καταργεί άμεσα και υποχρεωτικά τις διαφορές τιμολόγησης, θεωρείται από το Διευθυντήριο των Βρυξελλών ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, η επιτυχία του θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι πάροχοι θα επιλέξουν να υιοθετήσουν τις νέες δυνατότητες και από το πώς θα ανταποκριθεί η αγορά στη νέα, αυτή, πραγματικότητα.