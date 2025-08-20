Κινεζική εταιρεία αναπτύσσει το πρώτο «Ρομπότ Εγκυμοσύνης»: Επανάσταση ή δυστοπικός εφιάλτης;

Μια κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αποκάλυψε τα σχέδιά της για τη δημιουργία του πρώτου ανθρωποειδούς ρομπότ στον κόσμο, ικανού να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη και να γεννήσει ένα ανθρώπινο παιδί.

Σύμφωνα με την Robotics and Automation News, η εταιρεία Kaiwa Technology, με επικεφαλής τον Δρ. Ζανγκ Κιφένγκ στην Γκουανγκτζόου, αναφέρει ότι σκοπεύει να λανσάρει ένα λειτουργικό πρωτότυπο ήδη από το 2026.

Το ρομπότ, ουσιαστικά μια τεχνητή μήτρα τυλιγμένη σε ανθρωποειδή μορφή, περιγράφεται ως πιθανή σανίδα σωτηρίας για ζευγάρια που παλεύουν με την υπογονιμότητα. Αλλά έχει επίσης προκαλέσει τρόμο και δυσπιστία, με τους επικριτές να το χαρακτηρίζουν «απανθρωποποιητικό» και «παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής».

Η επιστήμη πίσω από τον ισχυρισμό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στην Κίνα, η μηχανή της Kaiwa Technology συνδυάζει την τεχνολογία τεχνητής μήτρας με ανθρωποειδή ρομποτική. Οι τεχνητές μήτρες δεν είναι κάτι καινούργιο - επιστήμονες στην Ιαπωνία, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πειραματιστεί με «βιοσακούλες» για την υποστήριξη εξαιρετικά πρόωρων βρεφών.

Αυτό που είναι νέο εδώ είναι ο ισχυρισμός ότι ένα ανθρωποειδές ρομπότ θα μπορούσε να επωάσει ένα γονιμοποιημένο έμβρυο για ολόκληρους εννέα μήνες και στη συνέχεια να γεννήσει ένα ζωντανό μωρό.

Προς το παρόν, η κινεζική νομοθεσία απαγορεύει την ανάπτυξη ανθρώπινων εμβρύων σε τεχνητό περιβάλλον για περισσότερο από 14 ημέρες. Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται επίσης πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει πραγματικότητα το όραμα του Kaiwa, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε ριζικές νομικές και ηθικές αναθεωρήσεις.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ήδη διοργανώσει «φόρουμ συζήτησης» με επαρχιακούς αξιωματούχους στην Γκουανγκντόνγκ και έχει υποβάλει προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών.