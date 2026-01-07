Κίνα: Στόχος να εδραιωθεί το Πεκίνο ως παγκόσμιο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης

Tο Πεκίνο στοχεύει στην ανάπτυξη του πυρήνα της κινεζικής βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) με την οικονομική αποτίμησή της να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ) μέσα στην επόμενη διετία.

Ο παραπάνω αναπτυξιακός-οικονομικός στόχος αναμένεται να επιτευχθεί με την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης που παρουσιάστηκε στις 5 Ιανουαρίου, καθώς η κινεζική πρωτεύουσα επιδιώκει να εδραιωθεί παγκοσμίως, σε ένα κέντρο τεχνητής νοημοσύνης.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει τη δημοσιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές, εννέα κεντρικών πρωτοβουλιών που θα υλοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα δοθεί ουσιαστική έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες δίνουν προτεραιότητα σε τεχνολογικά επιτεύγματα που θα επιτευχθούν μέσω συντονισμένων ερευνητικών προσπαθειών, μέσω της διαθεσιμότητας μεγάλου όγκου υπολογιστικών δεδομένων, αλλά και μέσω της επέκτασης των εφαρμογών ΑΙ σε διαφορετικούς τομείς βιομηχανικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα προβλέπεται η υλοποίηση μέτρων προσέλκυσης ταλέντων, διάθεσης επενδυτικών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης απόδοσης, αλλά και υποστήριξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων ανοιχτών πηγών.