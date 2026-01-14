Κίνα: Πώς η ΤΝ αναδιαμορφώνει το πλαίσιο εργασίας

Από τους ψηφιακούς βοηθούς μέχρι τα οχήματα αυτόνομης οδήγησης, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναδιαμορφώνει το πλαίσιο εργασίας στην Κίνα, προωθώντας την αποδοτικότητα και επανασχεδιάζοντας τα όρια βιομηχανικής παραγωγής.

Ωστόσο η στροφή αυτή προκαλεί προβληματισμό για τη μετατόπιση των θέσεων εργασίας, με τους εργαζόμενους στις γραμμές παραγωγής, μέχρι τους σχεδιαστές και τους μεταφραστές να αισθάνονται ήδη την πίεση.

Αναγνωρίζοντας τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις στην αγορά εργασίας, οι οικονομολόγοι πιστεύουν πως η τεχνητή νοημοσύνη σηματοδοτεί λιγότερο το τέλος της διαθεσιμότητας των θέσεων εργασίας και περισσότερο μία μεταρρυθμιστική δύναμη, η οποία όπως και παλαιότερες τάσεις τεχνολογικών καινοτομιών θα μετασχηματίσει την αγορά εργασίας δρομολογώντας νέα επαγγέλματα, αλλά και μοντέλα εργασίας.

Οι σχεδιαστές πολιτικής στην Κίνα από την πλευρά τους δραστηριοποιούνται για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την προστασία των επιπτώσεών της στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα επιταχύνουν την υλοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την οργάνωση ενός εργατικού δυναμικού, που θα είναι καλύτερα εξοπλισμένο για ταχείες τεχνολογικές αλλαγές, αλλά και για την υποστήριξη μιας οικονομίας που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.