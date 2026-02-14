Κίνα: Κρατικές επιχειρήσεις οργανώνουν κοινοπραξία για ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας που εποπτεύονται άμεσα από την κεντρική κυβέρνηση στο Πεκίνο έχουν οργανώσει και ενσωματώσει στις δραστηριότητες τους, μία βιομηχανική κοινοπραξία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Διοίκησης των Κρατικών Επιχειρήσεων (SASAC) του Κρατικού Συμβουλίου, η κοινοπραξία φέρνει πιο κοντά τις κρατικές επιχειρήσεις, μαζί με εταιρίες ιδιωτικού κεφαλαίου, με τα πανεπιστήμια, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα.

Οι κεντρικές δράσεις επικεντρώνονται σε πέντε τομείς προτεραιότητας: την πρακτική υλοποίηση σεναρίων συνεργασίας στρατηγικής σημασίας και υψηλής οικονομικής αξίας, την οργάνωση ποιοτικών δεδομένων υπολογιστικής ανάλυσης, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανική αλυσίδα, τον συντονισμό της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα, αλλά και την οργάνωση συνδέσμων μεταξύ της βιομηχανίας και του χρηματοοικονομικού τομέα για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας.