Κίνα: Η ΤΝ πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και την κοινωνική ηθική

Το Πεκίνο θα ενισχύσει την ηθική διάσταση στη διαδικασία αξιολόγησης των πατεντών χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), προκειμένου η εξελισσόμενη τεχνολογία να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, την κοινωνική ηθική, αλλά και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ανακοίνωσε η αρμόδια κρατική υπηρεσία (CNIPA).

Στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο Τσιάνγκ Τονγκ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της CNIPA, δήλωσε ότι ο νέος αναθεωρημένος κανονισμός αξιολόγησης πατεντών που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2026, εμπεριέχει για πρώτη φορά μία ειδική πρόβλεψη που αναφέρεται στη διαχείριση της AI, αλλά και των μεγάλων υπολογιστικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ίδιο κανονισμό, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, όπως η συλλογή δεδομένων, αλλά και ο καθορισμός κανόνων πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία, την κοινωνική ηθική, αλλά και με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, πρόσθεσε ο Τσιάνγκ.