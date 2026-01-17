Κυρ. Μητσοτάκης για Καρυστιανού: Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Alpha, όπου τοποθετήθηκε για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων της επικαιρότητας.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον ρόλο ενός γονέα θύματος τραγωδίας και εκείνον του αρχηγού κόμματος, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Η συνέντευξη καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, με τον πρωθυπουργό να απαντά τόσο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

Δείτε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην φρεγάτα «Κίμων» τόνισε ότι «για εμένα προσωπικά και για όλους του Έλληνες και τις Ελληνίδες η άφιξη της φρεγάτας Κίμων ήταν μια ημέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Είναι η πρώτη από τις 4 Belharra, το πρώτο πλοίο που παραλαμβάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια και αποτελεί προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης και ένα σύμβολο της Ελλάδας που αλλάζει με αισιοδοξία».

Τόνισε πως η χώρας μας «είναι φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με το πώς τις παραλάβαμε μετά από 10ετη κρίση. Μου έκανε εντύπωση το στελεχιακό δυναμικό του Κίμωνα. Μιλάμε για τα F-35 της θάλασσας και χαίρομαι που αυτά τα στελέχη αποτελούν το μέλλον των ΕΔ», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ευελπιστούμε το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν. Είναι μια συνάντηση σε πλαίσιο ανοιχτό διαλόγου με την Τουρκία που πάντα επιδίωκα. Ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική για το τι πρέπει να λύσουμε. Εμείς θέλουμε ένα ζήτημα την οριοθέτηση ΑΟΖ. Για να συζητήσουμε γι αυτό η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις. Διαμορφώνεται υπό προϋποθέσεις το πλαίσιο για μια ειλικρινή συζήτηση».

Πρόσθεσε δε ότι: «Το να διαφωνούμε δεν σημαίνει ένα καθεστώς μόνιμης έντασης με την Τουρκία. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπως το μεταναστευτικό ή η διευκόλυνση για βίζα είναι τομείς συνεργασίας. Θα πάω στην Τουρκία για να συζητήσουμε τα μεγάλα και τα επιμέρους».

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», πρόσθεσε.

«Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»

Σχετικά με τη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση π.χ. η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό. Τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

«Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι «καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήθηκαν, υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι πληρωμές έγιναν και έγιναν με πιο σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και περίσσεψαν λεφτά. Το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνταν, κάτι περισσότερα από 160 εκατομμύρια».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους».

Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους.

«Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

«Οι πολίτες θα βλέπουν από τον Ιανουάριο ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης του εισοδήματος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026 με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσει φόρων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα σχετικά μέτρα και είπε πως οι πολίτες θα βλέπουν συνολικό αποτύπωμα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Πρόσθεσε πως έχουν μειωθεί και έμμεσοι φόροι αλλά «η έμφασή μας για το 2026 είναι οι μειώσεις στους άμεσους φόρους». Για την ακρίβεια και τις διαφορές από χωράφι στο ράφι, ο κ. Μητσοτάκης είπε όσο περιορίζεται ο αριθμός των μεσαζόντων τόσο καλύτερο για τον καταναλωτή.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός και καλύτερος έλεγχος της αγοράς», σημείωσε και αναφέρθηκε στην αρχή του καταναλωτή. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις αυξήσεις στο μοσχάρι είπε ότι υπάρχει παγκόσμια αύξηση της τιμής του. «Έχει σημασία να καταλάβουμε που μπορούμε να παρέμβουμε και που δεν μπορούμε να παρέμβουμε», υπογράμμισε. Για τον 13ο και 14ο μισθό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «δεν είναι στον προγραμματισμό μας». Επισήμανε ότι έχουν γίνει αυξήσεις στο δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις. «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό έτσι όπως το εννοεί η αντιπολίτευση», σημείωσε.

«Φτιάξαμε την Εθνική Αρχή Καταναλωτή για να ελέγχει. Γίνεται πολύς λόγος για το μοσχάρι. Υπάρχει αύξηση, εμείς παράγουμε το 15% της κατανάλωσης μας. Διεθνών αυξάνεται η τιμή του μοσχαριού. Τι να κάνουμε, να βάλουμε πλαφόν στο μοσχάρι; Πρέπει να καταλάβουμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού δεν μπορούμε να παρέμβουμε».

Σχετικά με την επαναφορά 13ου ή 14ου μισθού είπε ότι «δεν είναι στον προγραμματισμό μας με αυτή την έννοια, αλλά έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν γίνει αυξήσεις στους προϊσταμένους, στα επιδόματα θέσεων. Έχουμε για πρώτη φορά μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο με βάση την αξιολόγηση».

«Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές»

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».

Σχολιάζοντας για το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε ότι «είναι παράξενο και δεν ξέρω πόσο δημοσκοπικά δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός ενός θύματος μιας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις απάντησε ότι «στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας, αν λάβει κανείς σε τι ευμετάβολο περιβάλλον είμαστε. Και πριν από τις εκλογές του ’23 η ΝΔ ήταν στο 32% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25%».

Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας είπε ότι «απέχουμε ένα χρόνο και από τις εκλογές και στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας».

«Και πριν τις εκλογές του 2023 έδειχναν τη ΝΔ στο 32 33%. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις γιατί εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει - δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου - αν η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας», τόνισε.

Ερωτηθείς αν δεν είναι αυτοδύναμη η επόμενη κυβέρνηση τίθεται και θέμα ηγεσίας είπε πως «με πάτε μακριά, κανείς δεν είναι ισόβιος». Πρόσθεσε πως «όλοι ανά πάσα στιγμή κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση μιλώντας για σημαντικές αλλαγές όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε ότι «ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν καθοριστεί από τον εκλογικό νόμο-που δεν αλλάζει-αν η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας» για να συμπληρώσει «κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».

«Άμεσα θα ξεκινήσουμε διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο»

Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στο Εθνικό Απολυτήριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «άμεσα θα ξεκινήσουμε έναν εθνικό διάλογο για το Λύκειο. Θα συστήσουμε μια Επιτροπή με πρόσωπα εγνωσμένα κύρους. Θα καταθέσουμε τις δικές μας σκέψεις χωρίς αυτές να είναι μονόδρομος. Να καταλήξουμε σε 6-9 μήνες σε μια πρόταση που μπορεί να έχει διακομματική συναίνεση. Έχει τοποθετηθεί επί της αρχής θετικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως διευκρίνισε «ο διάλογος θα ξεκινήσει άμεσα, αλλά θα είναι μακρύς. Ευελπιστώ το φθινόπωρο ότι θα φτάσουμε σε ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μπορεί η αλλαγή να αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι στο Γυμνάσιο».

«Πρώτη φορά το 2025 είδαμε σημαντική μείωση στα τροχαία δυστυχήματα» - Τι είπε για τη βία των ανηλίκων

Ερωτηθείς για την αντιμετώπιση της βίας κατά των ανηλίκων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σύσκεψη που έγινε χθες, Παρασκευή παρουσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την ψυχική υγεία των εφήβων.

«Τώρα τα παιδιά μιλούν ανοιχτά, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δασκάλων παιδιάτρων κλπ. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θέσαμε το ζήτημα των social media, μελετάμε το μοντέλο της Αυστραλίας» αποκαλύπτοντας ότι «η ηλικία που θα θέσουμε είναι τα 15, όχι τα 16».

«Δεν θέλω τα παιδιά να είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Είναι πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και εμάς», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θέματα οδικής ασφάλειας επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά το 2025 είδαμε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς. Είναι θέμα εκπαίδευσης και εφαρμογής του νόμου. Όταν υπάρχουν κάμερες που στέλνουν αυτόματα την κλήση, η τεχνολογία αλλάζει αυτά τα θέματα. Θέλει εκπαίδευση, αλλά θέλει και το φόβητρο ότι το κράτος είναι εδώ και εφαρμόζει το νόμο».

Όπως είπε «χαίρομαι για τα αλκοτέστ, οι πολίτες λένε μπράβο, λίγοι είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Στα νέα παιδιά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγούμε».

«Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και μόνο εκείνη μπορεί να αποφασίζει»

Σημειώνεται ότι, η συνέντευξη κάλυψε και διεθνή θέματα όπως η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η συζήτηση για τη Γροιλανδία.

«Η Ελλάδα είναι προσκολλημένη στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν δικτάτορας.

Ενώ για τη Γροιλανδία σημείωσε ότι «ανήκει στη Δανία και μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει. Θα βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τις ΗΠΑ, χωρίς να φτάσουμε σε λύσεις που θα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσαν την Ευρώπη σε μια καταστροφική σύγκρουση με τις ΗΠΑ».

«Δεν υπήρξε ζητήματα ασφάλειας πτήσεων»

«Το περιστατικό αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων. Το θέμα μας είναι ότι τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πολλά αεροπλάνα στο εναέριο χώρο μας. Αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών», δήλωσε σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το FIR Αθηνών.

Τόνισε ότι «πρέπει να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου» και προανήγγειλε ότι «αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με διαδικασίες κατεπείγοντος ο εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί».

Σε ερώτηση αν σκέφτεται τη ζωή του εκτός πολιτικής δήλωσε πως «κάνουμε πολλά σχέδια που δεν υλοποιούνται, ενώ είμαστε στην πολιτική». «Προσπαθώ να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να αθλούμαι, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, να διαβάζω το βράδυ, να βλέπω αθλητικά, να βλέπω Netflix», συμπλήρωσε.