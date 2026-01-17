Α. Τσίπρας: Θέλει βοήθειες

Αλλιώς ξεκίνησε η επιστροφή του και σήμερα φαίνεται πως έχει χαθεί κάπου στη διαδρομή. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός δε θα περίμενε τέτοια εξέλιξη μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα με την οποία καλύφθηκε η έκδοση του βιβλίου του. Και αυτό, απ΄ ό,τι ακούγεται, κάπου έχει σκαλώσει, αν κρίνω από την παντελή έλλειψη αναφορών σε αυτό.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και η προαναγγελία της ίδρυσης κόμματος Μαρίας Καρυστιανού, κάτι που τάραξε τον χώρο της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής. Και, όπως υποστηρίζουν οι δημοσκόποι, το κόμμα Καρυστιανού διεκδικεί έναν κρίσιμο χώρο από το κόμμα Τσίπρα. Κρίσιμο χώρο, υπό μια και μοναδική έννοια: μπορεί να οδηγήσει το κόμμα Τσίπρα ακόμα και στην τέταρτη θέση.

Είναι αυτονόητο -το έχω γράψει πολλές φορές και δεν αφορά μόνον τον Α. Τσίπρα- ένας πρώην πρωθυπουργός δεν ιδρύει ένα κόμμα απλώς για να υπάρχει μέσα στη βουλή. Ένας πρώην πρωθυπουργός ιδρύει κόμμα για να διεκδικήσει την εξουσία ή στη χειρότερη περίπτωση να εγγράψει υποθήκη πως αυτό δύναται να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Όταν όμως αυτό το κόμμα καταλάβει την τρίτη, πολύ δε περισσότερο την τέταρτη θέση, τότε το εγχείρημα έχει αποτύχει. Η επιστροφή δεν κρύβει καμιά δυναμική.

Ο Α. Τσίπρας όμως είναι ένας πολιτικός που μπορεί να μιλήσει για πολιτική. Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς μαζί του. Έχει πολιτικό λόγο, καθώς εκφράζει έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αυτόν της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Μάλιστα, είμαι σίγουρος πως αν τελικά ιδρύσει κόμμα -μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ρητή δήλωση εκ μέρους του- θα έχει έναν ευρύτερο ιδεολογικό προσανατολισμό, διότι διαφορετικά θα είναι άνευ νοήματος το εγχείρημά του. Αν δε ενοποιήσει, σε όλα τα επίπεδα, το μεγαλύτερο κομμάτι της ριζοσπαστικής Αριστεράς μαζί με τους απογοητευμένους του χώρου που κινούνται στους αναποφάσιστους -τότε θα έχει συμβάλλει στην ευστάθεια του πολιτικού συστήματος.

Εκτός εάν, αισθανόμενος την πίεση από το κόμμα Καρυστιανού, θελήσει να την μιμηθεί φορώντας και αυτός το ένδυμα του αρχάγγελου της κάθαρσης. Νομίζω, πως το κάζο που υπέστη το 2023 να τον έκανε σοφότερο ως προς την εκφορά, αλλά και την ουσία του αντιπολιτευτικού του λόγου. Το τι θα πει και πώς θα το πει, είναι ένα από τα προβλήματά του και το γνωρίζει και αυτός και όσοι συνεργάτες του διαθέτουν στοιχειώδη πολιτική σκέψη.

Πάντως, είναι γεγονός πως στην παρούσα φάση ο Α. Τσίπρας χρειάζεται βοήθειες. Το πρόβλημα για αυτόν είναι πως αυτοί που είναι πρόθυμοι να τον βοηθήσουν μάλλον ζημία θα του κάνουν και αυτοί που θα του ήταν χρήσιμοι δεν του έχουν καμιά εμπιστοσύνη και τον έχουν σε απόσταση. Εν τω μεταξύ ο χρόνος κυλά, ήδη διαμορφώνεται μια κατάσταση ερήμην του Α. Τσίπρα και κινδυνεύει να βρεθεί, στο πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα περιλαμβάνει και το δικό του κόμμα και αυτό της κυρίας Καρυστιανού, στην 4η θέση.

Πραγματικά, ώρες-ώρες μου έρχεται να πάω… να τον βοηθήσω! (είναι και παναθηναϊκάκιας).