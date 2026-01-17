Τεχνητή Νοημοσύνη

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν ανακοίνωσαν μια εντυπωσιακή νέα εμπορική συμφωνία για την κατασκευή μικροτσίπ σε αμερικανικό έδαφος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ταϊβανέζικες εταιρείες μικροτσίπ και τεχνολογίας θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα εγγυηθεί πιστώσεις ύψους 250 δισ. δολαρίων για τις εταιρείες αυτές.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους ανταποδοτικούς δασμούς στην Ταϊβάν στο 15%, από το 20% που ισχύει σήμερα, ενώ επιπλέον θα δεσμευτούν για μηδενικούς ανταποδοτικούς δασμούς στα γενόσσημα φάρμακα, τα συστατικά τους, τα εξαρτήματα αεροσκαφών και ορισμένους φυσικούς πόρους.

Μάλιστα στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι μελλοντικοί δασμοί στο πλαίσιο του Άρθρου 232 θα περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ στις ΗΠΑ.

Τουτέστιν, οι ταϊβανέζικες εταιρείες που θα κατασκευάζουν νέα εργοστάσια παραγωγής μικροτσίπ στις ΗΠΑ, εφεξής θα μπορούν να εισάγουν έως και 2,5 φορές την παραγωγική δυναμικότητα που δημιουργούν, χωρίς την επιβολή δασμών.

Πρόκειται για μια τεράστια συμφωνία που σηματοδοτεί έναν σφικτό εναγκαλισμό των ΗΠΑ με τον κορυφαίο παραγωγό τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ώρες μόλις μετά τις παραπάνω ανακοινώσεις, η TSMC με αφορμή τα εντυπωσιακά τριμηνιαία της αποτελέσματα προχώρησε στην ανακοίνωση σημαντικής αύξησης των δαπανών στις ΗΠΑ, καθώς επεκτείνει την παραγωγή τσιπ στην Αριζόνα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, τα οποία θα ενισχύσουν την παραγωγή τσιπ σε αμερικανικό έδαφος και επί της ουσίας θα υποστηρίξουν τον στόχο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση της εγχώριας παραγωγής τσιπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η TSMC έχει ήδη δεσμεύσει 165 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, και πρόσφατα αγόρασε επιπλέον γη στην Αριζόνα και σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα «cluster gigafab» στην Πολιτεία.

Προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για τσιπ ΑΙ, ο οικονομικός διευθυντής της TSMC, Wendell Huang δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία θα εντείνει τις επενδύσεις της στην Αριζόνα και άρα θα αυξήσει τις δαπάνες της.

Ενώ η εταιρεία δεν αποκάλυψε την αξία των προγραμματισμένων επεκτάσεών της στις ΗΠΑ, προέβλεψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το νέο έτος θα αυξηθούν κατά 30% σε σύγκριση με το 2025.

Εν βρασμώ η Κίνα

Ο σφιχτός εναγκαλισμός της Ταϊβάν με τις ΗΠΑ όπως ήταν επόμενο προκάλεσε στην κυριολεξία την οργή του Πεκίνου.

Η Κίνα ανακοίνωσε χθες ότι αντιτίθεται «αποφασιστικά» στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν και προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος, με αντάλλαγμα τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Ζιακούν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων κάλεσε τις ΗΠΑ «να σέβονται σχολαστικά την αρχή της μίας Κίνας», ενώ τόνισε ότι «η Κίνα αντιτίθεται συστηματικά και αποφασιστικά σε κάθε συμφωνία που έχει επιπτώσεις στο ζήτημα της κυριαρχίας της».

Υπενθυμίζουμε ότι η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της.

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που το Πεκίνο θέλει την Ταϊβάν, είναι ακριβώς η TSCM, καθώς ο μεγαλύτερος βιομηχανικός πυλώνας των ημιαγωγών θα μπορούσε να βοηθήσει την Κίνα να εκπληρώσει τον μακροπρόθεσμο οικονομικό μετασχηματισμό της στο «Όνειρο της Κίνας». (σ.σ:Το «Όνειρο της Κίνας» είναι όρος που καθιερώθηκε από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και αναφέρεται στην εθνική φιλοδοξία για αναζωογόνηση και αναβάθμιση της Κίνας σε παγκόσμια υπερδύναμη, με στόχο την ευημερία του λαού, την οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ενότητα -ιδίως την επανένωση με την Ταϊβάν- και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, συνδυάζοντας τον εθνικισμό με την οικονομική πρόοδο).

Γιατί είναι τόσο σημαντική η Ταϊβάν

Η Ταϊβάν ελέγχει το 90-92% της παγκόσμιας παραγωγής εξελιγμένων μικροτσίπ 10 νανομέτρων και κάτω και θεωρείται η υπερδύναμη για τα τσιπ των 3 και 5 νανομέτρων, που θα τροφοδοτήσουν το άλμα στις αναδυόμενες τεχνολογίες της κβαντικής πληροφορικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αυτόνομης οδήγησης και των 5G τηλεπικοινωνιών. O κύριος όγκος αυτής της παραγωγής προέρχεται από την TSCM.

Μια απρόσκοπτη πρόσβαση των Κινέζων στη βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν λοιπόν θα έδινε στη χώρα σημαντική ώθηση στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών. Και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό; Μέσω της επανένωσης της Ταϊβάν με το Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ βέβαια είναι κάθετα αντίθετες σε μια τέτοια προοπτική, καθώς όχι μόνο θα έδινε πρόσβαση στην Κίνα σε αμερικανική τεχνολογία- τις προηγούμενες δεκαετίες οι ΗΠΑ πέρασαν σημαντική τεχνογνωσία στην Ταϊβάν προκειμένου να εξασφαλίσουν παραγωγή με μικρό κόστος- αλλά θα καθιστούσε τις ΗΠΑ ευάλωτες στις διαθέσεις της Κίνας μιας και εξαρτώνται σημαντικά από την παραγωγή της Ταϊβάν.

Βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί επί Ντόναλτ Τραμπ να μεταφέρουν ενεργά την παραγωγή των ημιαγωγών σε εγχώριο έδαφος, όμως εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ξένες αλυσίδες εφοδιασμού για ημιαγωγούς, και ο πιο κρίσιμος προμηθευτής τους είναι η Ταϊβάν. Το τελευταίο λοιπόν που θα ήθελαν, είναι η Ταϊβάν να θεωρηθεί κινεζικό έδαφος.

Όμως να υπενθυμίσουμε ότι η Ταϊβάν δεν είναι μόνο πολύτιμη για τις ΗΠΑ ή την Κίνα.Είναι πολύτιμη για όλους μας.

Υπενθυμίζουμε ότι σχεδόν το σύνολο των εργοστασίων παγκοσμίως θα σταματούσε να λειτουργεί εντός τριών εβδομάδων, αν σταματούσε η παραγωγή ημιαγωγών στην Ταϊβάν.

Ένα τέτοιο σενάριο θα επέφερε καίριο πλήγμα στο ΑΕΠ των ανεπτυγμένων οικονομιών, αφού θα έβγαζε νοκ άουτ τη βιομηχανία, σταματώντας την κατασκευή πλήθους ηλεκτρονικών αντικειμένων καθημερινής χρήσης, από τα κινητά τηλέφωνα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα αυτοκίνητα έως τα κέντρα αποθήκευσης δεδομένων.

Αυτός είναι ο λόγος που μια κρίση στα στενά της Ταϊβάν θα επεκταθεί σε οικονομική κρίση πολλών ανεπτυγμένων οικονομιών.(σ.σ: Σχετική εκτενή ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η εμπορική συμφωνία της Πέμπτης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ταϊβάν και όσα ανακοίνωσε μετά ο Διευθύνων Σύμβουλος CC Wei της TSMC, είναι μια κίνηση ματ για τον Ντόναλτ Τραμπ, σε μια από τις πιο σημαντικές παρτίδες γεωπολιτικής ισχύος των ΗΠΑ, μιας παρτίδας με σημαντικό οικονομικό και βιομηχανικό έρεισμα.

Αντίθετα, για το Πεκίνο είναι μια κίνηση που το απομακρύνει από το «Όνειρο της Κίνας».

