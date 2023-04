Κίνα: Εταιρεία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ταξί χωρίς οδηγό το 2025

Η DiDi Global ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει τα δικά της ταξί μαζί με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και σχεδιάζει να τα διαθέσει το 2025 στην υπηρεσία ride-hailing.

Η μονάδα αυτόνομης οδήγησης του κινεζικού γίγαντα παρουσίασε επίσης ένα «concept robotaxi», ή ταξί χωρίς οδηγό, που ονομάζεται DiDi Neuron και περιλαμβάνει έναν ρομποτικό βραχίονα στο πίσω μέρος που μπορεί να παραλαμβάνει αποσκευές ή να ξυπνάει τους επιβάτες αν έχουν αποκοιμηθεί.

Η DiDi δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων νέας ενέργειας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για την ανάπτυξη του ταξί - ρομπότ της.

Ο φιλόδοξος στόχος της DiDi για το ταξί - ρομπότ και τα νέα προϊόντα της υπογραμμίζουν την επιθυμία της να προχωρήσει πέρα από την απλή μετακίνηση με ταξί σε νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης.

Η Κίνα έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, καθώς οι περιφέρειες σε μεγάλες πόλεις όπως το Πεκίνο και η Γκουανγκζού έχουν επιτρέψει σε εταιρείες από την Baidu έως την WeRide και την Pony.ai να δοκιμάσουν τα αυτόνομα αυτοκίνητά τους.

Chinese ride-hailing giant Didi Global showed off a #robotaxi concept car called "Didi Neuron", in which they set up the built-in robotic arm and removed the driving position. pic.twitter.com/7cnOOQizRn