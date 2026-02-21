Μετά από δεκαετίες περιορισμού στα ερευνητικά εργαστήρια, η κβαντική υπολογιστική βρίσκεται πλέον σε τροχιά πλήρους ενσωμάτωσης στην παγκόσμια αγορά.

Παρόλο που η Wall Street αντιμετώπιζε επί μακρόν την τεχνολογία αυτή ως ένα μακρινό, φουτουριστικό σενάριο, οι ραγδαίες εξελίξεις του τελευταίου έτους δείχνουν ότι η στιγμή της εμπορικής αξιοποίησης είναι προ των πυλών.

Το ορόσημο του 2029 και η κυριαρχία της Microsoft

«Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, είμαστε βέβαιοι ότι θα διαθέτουμε μηχανήματα σε data centers με πραγματική εμπορική αξία», δήλωσε στο CNBC ο Zulfi Alam, αντιπρόεδρος της Microsoft Quantum.

Ο Alam, ο οποίος ηγείται της ανάπτυξης του κλιμακούμενου κβαντικού υπολογιστή της εταιρείας, υπογράμμισε ότι πλέον μπορεί να ισχυριστεί με σαφήνεια πως έως το 2029, τα μηχανήματα αυτά θα εκτελούν υπολογισμούς που οι κλασικοί υπολογιστές αδυνατούν να επεξεργαστούν.

Η Microsoft, έχοντας ήδη παρουσιάσει το καινοτόμο κβαντικό τσιπ Majorana, συγκαταλέγεται στους «hyperscalers» (όπως η Google και η Amazon) που επενδύουν δισεκατομμύρια, μετατρέποντας την κβαντική θεωρία σε βιομηχανική πράξη.

Μια νέα αρχιτεκτονική για τα data centers

Η είσοδος των κβαντικών υπολογιστών δεν αναμένεται να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς υπολογιστές, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως ένας «κβαντικός επιταχυντής». Σύμφωνα με αναλυτές:

Ενεργειακή Επανάσταση: Ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να λύσει σε 200 δευτερόλεπτα προβλήματα που θα απαιτούσαν 10.000 χρόνια από έναν συμβατικό υπερυπολογιστή, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα.

Υβριδικά Μοντέλα: Τα data centers του μέλλοντος θα διαθέτουν ειδικά «quantum pods», απομονωμένες μονάδες με δικά τους συστήματα ψύξης και παροχής ενέργειας.

Συμμαχία με την AI: Η κβαντική τεχνολογία αναμένεται να απογειώσει την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας ασύλληπτες ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων.

Επενδύσεις, γεωπολιτική και κίνδυνοι

Ο παγκόσμιος χάρτης των επενδύσεων δείχνει την Κίνα να ηγείται με δημόσιες δαπάνες ύψους 18 δισ. δολαρίων, ακολουθούμενη κατά πόδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο τομέας των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση, με εταιρείες όπως η IonQ να προσπαθούν να ελέγξουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τα ταλέντα του κλάδου.

Ωστόσο, η «κβαντική αυγή» φέρνει μαζί της και σοβαρές προκλήσεις, όπως η απειλή της κυβερνοασφάλειας. Ένας επαρκώς ισχυρός κβαντικός υπολογιστής θα μπορούσε να «σπάσει» τις τρέχουσες μεθόδους κρυπτογράφησης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη μετάβαση σε κβαντικά ασφαλείς (quantum-safe) τεχνικές ασφαλείας.