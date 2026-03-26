Μια νέα νομική πραγματικότητα διαμορφώνεται για τα social media μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ που καταρρίπτουν την «προστασία» που απολάμβαναν μέχρι σήμερα οι εταιρείες τεχνολογίας.

Οι αποφάσεις εναντίον της Meta (Facebook, Instagram) και της Alphabet (Google/YouTube) σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η δικαιοσύνη εξετάζει την ευθύνη των πλατφορμών όχι για το περιεχόμενό τους, αλλά για τον ίδιο τον εθιστικό σχεδιασμό τους.

Η δικαίωση της 20χρονης στο Λος Άντζελες

Το δικαστήριο του Λος Άντζελες επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων στην 20χρονη Kaley G.M., η οποία κατηγόρησε τις εταιρείες ότι ο σχεδιασμός των πλατφορμών τους την οδήγησε σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις κατά την εφηβεία της.

Οι ένορκοι έκριναν ότι Meta και Google επέδειξαν αμέλεια στον σχεδιασμό των εφαρμογών τους και, το κυριότερο, απέτυχαν να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές για τους κινδύνους εθισμού και η υπόθεση αυτή θεωρείται «πιλότος» για τουλάχιστον 10.000 παρόμοιες αγωγές που εκκρεμούν στην Καλιφόρνια.

Βαρύ «χτύπημα» στο Νέο Μεξικό

Την ίδια ώρα, στο Νέο Μεξικό, η Meta καλείται να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 375 εκατ. δολαρίων.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της πολιτείας, αποκάλυψε ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων, επιτρέποντας συνθήκες που διευκόλυναν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες βασίζονταν στο Άρθρο 230 (Section 230) του νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες, το οποίο τις απάλλασσε από ευθύνη για όσα αναρτούν οι χρήστες.

Ωστόσο, οι ενάγοντες στρέφονται πλέον κατά της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών (αλγόριθμοι, ειδοποιήσεις, άπειρο scrolling), υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ελαττωματικά προϊόντα».

Οι δικαστές σε Λος Άντζελες και Σάντα Φε αποδέχθηκαν αυτό το επιχείρημα, επιτρέποντας στις υποθέσεις να φτάσουν σε δίκη.

Έρχεται «μπαράζ» δικών

Η δικαστική πίεση αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τον Μάιο του 2026 υπάρχει η εύτερη φάση της δίκης στο Νέο Μεξικό, όπου θα εξεταστούν μόνιμες αλλαγές στη λειτουργία των πλατφορμών, τον Ιούνιο 2026 ακολουθεί δίκη σε ομοσπονδιακό επίπεδο μετά από προσφυγή σχολικής περιφέρειας στο Κεντάκι και τον Ιούλιο υπάρχει νέα μεγάλη δίκη στην Καλιφόρνια με κατηγορούμενους τα TikTok και Snapchat.

Οι εκπρόσωποι της Meta και της Google έχουν ήδη προαναγγείλει εφέσεις, ωστόσο η αγορά εκτιμά ότι οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αναγκάσουν τους κολοσσούς σε έναν ιστορικό εξωδικαστικό συμβιβασμό δισεκατομμυρίων.