Εικόνες ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι εξωπλανήτες δεν εκπέμπουν πολύ φως, οπότε οι ερευνητές συνήθως ανακαλύπτουν νέους πλανήτες με έμμεσες μεθόδους, όπως η παρακολούθηση των σκιών καθώς περνούν πάνω από το άστρο-ξενιστή.

Το James Webb, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα αυτά. Κατέγραψε άμεσα εικόνες ενός πλανήτη που ονομάζεται TWA 7 b. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο πλανήτης έχει περίπου τη μάζα του Κρόνου και βρίσκεται 100 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Ο πλανήτης απέχει πολύ περισσότερο από το άστρο του από ό,τι η Γη, οπότε έχει μεγαλύτερη περίοδο τροχιάς που διαρκεί αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Το πλανητικό σύστημα πιστεύεται ότι έχει ηλικία περίπου 6 εκατομμυρίων ετών, οπότε παίρνουμε πραγματικά ένα στιγμιότυπο από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Ο ήλιος μας θεωρείται μεσήλικας και έχει ηλικία περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων ετών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του engadget, ο TWA 7 b είναι δέκα φορές μικρότερος από κάθε προηγούμενο εξωπλανήτη που έχει παρατηρηθεί άμεσα με τηλεσκόπιο, σύμφωνα με τον Guardian. Συνήθως, πλανήτες αυτού του μεγέθους δεν μπορούν να παρατηρηθούν με τηλεσκόπια, καθώς το φως από το άστρο-ξενιστή κρύβει την άμεση παρατήρηση.

