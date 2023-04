Λαμπερή σαν νεογέννητο άστρο φαίνεται η σύγκρουση δύο σπειροειδών γαλαξιών, όπως την έχει καταγράψει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Η σύγκρουση των δύο γαλαξιών, που μαζί είναι γνωστοί με το όνομα Arp 220, δημιούργησε μια υπέρυθρη λάμψη η οποία είναι τόσο φωτεινή όσο ένα τρισ. ήλιοι. Συγκριτικά, η φωτεινότητα του γαλαξία μας (του Milky Way) ισοδυναμεί περίπου με 10 δισεκατομμύρια ήλιους, σύμφωνα με το CNN.

Η γαλαξιακή σύγκρουση Arp 200 βρίσκεται 250 έτη φωτός μακριά από τον αστερισμό του Όφεως και είναι η πιο φωτεινή από τις τρεις κοντινότερες στη Γη γαλαξιακές συγκρούσεις.

hey girl, are you an ULIRG? because you shine brighter than a trillion suns ✨



Arp 220 is an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) that emits 300 times more light than the Milky Way. It also happens to glow brightest in infrared light, Webb's specialty: https://t.co/EF5ygizgyA pic.twitter.com/KRgQ03DI3e