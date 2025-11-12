Ιρλανδία: Στο «μικροσκόπιο» της Ρυθμιστικής Αρχής των ΜΜΕ η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ

Η Ρυθμιστική Αρχή των ΜΜΕ της Ιρλανδίας ξεκίνησε την Τετάρτη έρευνα σχετικά με την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, λόγω ανησυχιών ότι δεν παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αποφάσεων διαχειριστών περιεχομένου και ότι τα εσωτερικά της συστήματα διαχείρισης καταγγελιών δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Η έρευνα, η πρώτη που ξεκινά η ρυθμιστική αρχή στο πλαίσιο του ρόλου της να εποπτεύει τη συμμόρφωση των πλατφορμών που έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία με τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση της X, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, με τμήματα του νόμου.

Αρκετές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή έδρα τους στην Ιρλανδία. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας πάροχος παραβιάζει τον νόμο DSA, η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Η έρευνα ξεκίνησε λόγω ανησυχιών της ομάδας εποπτείας της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής, καθώς και πληροφοριών που παρέχονται από μια μη κυβερνητική οργάνωση, την HateAid, και μιας καταγγελίας χρήστη, σύμφωνα με δήλωση της ρυθμιστικής αρχής.

«Σήμερα, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσουμε μια ασφαλέστερη διαδικτυακή εμπειρία για τους χρήστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Τζον Έβανς, επίτροπος ψηφιακών υπηρεσιών της ιρλανδικής Ρυθμιστικής Αρχής.

«Εάν υποψιαστούμε ότι κάποια πλατφόρμα δεν πληροί αυτές τις υποχρεώσεις, δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε και, όπου είναι σκόπιμο, να λάβουμε μέτρα επιβολής για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών στην Ιρλανδία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο κ. Έβανς.

Η ΕΕ έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών χρησιμοποιώντας τον νόμο DSA, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες, όπως οι ιστότοποι κοινωνικών μέσων και οι μηχανές αναζήτησης, να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.