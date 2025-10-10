ΗΠΑ: Υπό έρευνα τα αυτοκινούμενα οχήματα της Tesla έπειτα από αναφορές για πρόκληση ατυχημάτων

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την τεχνολογία πλήρους αυτόματης οδήγησης της Tesla, μετά από αναφορές ότι το λογισμικό έκανε τα οχήματα να περάσουν με κόκκινο φανάρι ή να εισέλθουν σε λάθος λωρίδες κυκλοφορίας.

Η έρευνα, η οποία εντόπισε περισσότερες από 50 αναφορές για τέτοιου είδους παραβάσεις (τέσσερις από τις οποίες οδήγησαν σε τραυματισμούς), είναι μία από τις πρώτες που στοχεύουν συγκεκριμένα το λογισμικό υποβοήθησης οδήγησης πλήρους αυτόματης οδήγησης (FSD) της Tesla. Η NHTSA είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το FSD τον Οκτώβριο του 2024, μετά από αναφορές για ατυχήματα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Τον Απρίλιο του 2024, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας έκλεισε μια έρευνα σχετικά με το σύστημα Autopilot της Tesla, αφού εντόπισε 13 θανατηφόρα ατυχήματα που σχετίζονταν με την κακή χρήση του λογισμικού. Μια ξεχωριστή έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιδιόρθωσης που εξέδωσε η Tesla για το Autopilot παραμένει ανοιχτή.

Η νέα έρευνα ξεκίνησε την ίδια εβδομάδα που η Tesla κυκλοφόρησε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, την οποία ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ προωθούσε επί μήνες. Αυτή η νέα έκδοση υποτίθεται ότι ενσωματώνει δεδομένα εκπαίδευσης που η Tesla απέκτησε κατά τη διάρκεια του περιορισμένου πιλοτικού προγράμματος robotaxi, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ώστιν του Τέξας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ελαττωμάτων (ODI) της υπηρεσίας ασφάλειας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει λάβει τουλάχιστον 18 καταγγελίες και μία αναφορά από τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες το λογισμικό FSD της Tesla δεν κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητο ή να παραμείνει σταματημένο στα κόκκινα φανάρια.

Το ODI δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι εντόπισε 18 καταγγελίες, δύο αναφορές των μέσων ενημέρωσης και δύο αναφορές SGO από την Tesla σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες το FSD «εισήλθε σε αντίθετες λωρίδες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια ή μετά από μια στροφή, διέσχισε διπλές κίτρινες διαγραμμίσεις λωρίδας ενώ προχωρούσε ευθεία ή προσπάθησε να στρίψει σε έναν δρόμο με λάθος κατεύθυνση παρά την παρουσία πινακίδων λανθασμένης κατεύθυνσης».