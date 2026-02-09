ΗΠΑ: Ξεκινά η ιστορική δίκη κατά των social media

Οι κορυφαίες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται φέτος αντιμέτωπες με σημαντικές νομικές υποθέσεις, καθώς κατηγορούνται ότι σχεδίασαν σκόπιμα τις πλατφόρμες τους για να προκαλούν εθισμό σε παιδιά. Οι εναρκτήριες αγορεύσεις για την πρώτη υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες ξεκινούν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Sky News.

Η Meta, μητρική εταιρεία του Instagram, και το YouTube της Google κατηγορούνται ότι οι πλατφόρμες τους ενισχύουν τον εθισμό και βλάπτουν τα παιδιά. Το TikTok και το Snap, αρχικά αναφερόμενα στην αγωγή, συμφώνησαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για άγνωστα ποσά. Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν περίπου 22 «πιλοτικές» αγωγές, με τους δικηγόρους να αξιολογούν πάνω από 1.500 καταθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση. Οι πρώτες αγορεύσεις θα περιλαμβάνουν καταθέσεις τεχνολογικών στελεχών, μεταξύ αυτών και του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Πολλές προηγούμενες προσπάθειες να μηνυθούν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για βλάβες σε ανήλικους χρήστες είχαν αποτύχει, συχνά επικαλούμενες το Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες, που τις απαλλάσσει από ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες. Ωστόσο, η νέα αγωγή υποστηρίζει ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για επιχειρηματικά μοντέλα που αποσκοπούν στην προσοχή των χρηστών, ενισχύοντας περιεχόμενο που βλάπτει την ψυχική υγεία.

Η δίκη είναι πρωτοφανής, καθώς οι ένορκοι θα κληθούν να αποφασίσουν όχι για συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά αν οι εταιρείες υπήρξαν αμελείς στο σχεδιασμό των προϊόντων τους, όπως η λειτουργία της «απεριόριστης κύλισης», που παρατείνει τη χρήση των πλατφορμών.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα «έχουν επαναπρογραμματίσει τον τρόπο που σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται τα παιδιά». Αν οι ένορκοι κρίνουν την αμέλεια αποδεδειγμένη, θα εξεταστεί και η ζημία που προκλήθηκε σε νεαρά άτομα, με συγκεκριμένη αναφορά σε μία 19χρονη γυναίκα, γνωστή ως KGM, που φέρεται να υπέστη σοβαρή ψυχική βλάβη λόγω εθισμού από ανήλικη.

Η δίκη λειτουργεί ως δοκιμαστική υπόθεση για να εκτιμηθεί το πιθανό ύψος αποζημιώσεων σε μελλοντικές αγωγές. Αν οι εταιρείες ηττηθούν, ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν τον σχεδιασμό των πλατφορμών τους.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ χρήσης των πλατφορμών και εθισμού, ενώ απαιτείται ισχυρή απόδειξη για σημαντική βλάβη.