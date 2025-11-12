ΗΠΑ: Τα ρομποτικά ταξί της Waymo βγαίνουν στους αυτοκινητοδρόμους

Τα ρομποτικά ταξί της νεοφυούς επιχείρησης Waymo θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, κάτι το πρωτόγνωρο για μετακινήσεις που παρέχονται από πλήρως αυτόνομα οχήματα.

Η θυγατρική της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, ενέτεινε τις δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους από το 2023, μεταφέροντας κυρίως ορισμένους από τους υπαλλήλους της, προτού ξεκινήσει την προσφορά των υπηρεσιών της, όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο όμιλος προβλέπει να προσφέρει αργότερα τις διαδρομές στις λεωφόρους υψηλής ταχύτητας στο Όστιν ή την Ατλάντα, όπου η Waymo παρέχει ήδη υπηρεσίες εντός του αστικού κέντρου.

Στην πόλη όπου ιδρύθηκε, η Waymo προσφέρει ήδη διαδρομές σε μια ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Χοσέ, ήτοι μια απόσταση 100 χιλιομέτρων.

Τα ρομποταξί των Tesla, Zoox (Amazon) και May Mobility περιορίζονται, προς το παρόν, στην οδήγηση εντός της πόλης και δεν κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους.