ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι η AI θα αφανίσει μόνιμα θέσεις εργασίας

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται βαθιά ανήσυχοι για το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) να οδηγήσουν μόνιμα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εκτός αγοράς εργασίας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 71% των ερωτηθέντων ανησυχεί πως η τεχνητή νοημοσύνη «θα αφήσει πάρα πολλούς ανθρώπους μόνιμα χωρίς δουλειά».

Η τεχνολογία έγινε αντικείμενο εθνικής συζήτησης στα τέλη του 2022 με την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI, της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εφαρμογής όλων των εποχών. Ακολούθησαν οι δικοί τους AI «παίκτες» από τη Meta, τη Google (Alphabet) και τη Microsoft.

Αν και σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής ανεργίας — το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν μόλις 4,2% τον Ιούλιο — η AI προκαλεί ανησυχίες καθώς αναδιαμορφώνει επαγγέλματα, βιομηχανίες και την καθημερινότητα.

Περίπου το 77% των ερωτηθέντων εξέφρασε φόβους ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση πολιτικού χάους, ειδικά με τη διάδοση ψευδών βίντεο. Χαρακτηριστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε πρόσφατα βίντεο με τον Μπαράκ Ομπάμα να «συλλαμβάνεται» — γεγονός που δεν συνέβη ποτέ.

Επιπλέον, το 48% των πολιτών δήλωσε πως η κυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει στην AI να καθορίζει στόχους στρατιωτικών πληγμάτων, έναντι 24% που θα το αποδέχονταν.

Ανησυχία εκφράζεται και για την κατανάλωση ενέργειας: το 61% φοβάται για τις τεράστιες ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτεί η ταχύτατη ανάπτυξη της AI. Η Google, μάλιστα, ανακοίνωσε συμφωνίες με δύο αμερικανικές εταιρείες ηλεκτρισμού για τη μείωση της κατανάλωσης των data centers σε περιόδους αιχμής.

Η τεχνολογία δέχεται κριτική και για εφαρμογές που επιτρέπουν σε bots να συνομιλούν ερωτικά με παιδιά, να δημιουργούν ψευδείς ιατρικές πληροφορίες ή να ενισχύουν ρατσιστικά επιχειρήματα. Δύο στους τρεις ερωτηθέντες ανησυχούν ότι οι άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τις πραγματικές σχέσεις για «συντρόφους AI».

Στην εκπαίδευση, οι γνώμες διχάζονται: 36% θεωρεί ότι η AI θα βοηθήσει, 40% διαφωνεί, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 4.446 ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο και έχει περιθώριο σφάλματος περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων.