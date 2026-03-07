FT, Reuters

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει νέους αυστηρούς κανόνες για τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης που θέλουν να συνάψουν συμβόλαια με την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι κανόνες προβλέπουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης τους για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ του Πενταγώνου και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Πολέμου χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού» και απαγόρευσε στους κυβερνητικούς εργολάβους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της σε έργα για τον αμερικανικό στρατό.

Η διαμάχη προέκυψε μετά από πολύμηνες διαφωνίες σχετικά με τους περιορισμούς ασφαλείας που ήθελε να επιβάλει η εταιρεία στη χρήση των μοντέλων της, τους οποίους το Πεντάγωνο θεωρεί υπερβολικούς.

Σύμφωνα με προσχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών που εξέτασαν οι Financial Times, οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης που επιδιώκουν να συνεργαστούν με την αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχουν στις ΗΠΑ αμετάκλητη άδεια χρήσης των συστημάτων τους για κάθε νόμιμη δραστηριότητα.

Οι οδηγίες προέρχονται από τη General Services Administration (GSA), την υπηρεσία που διαχειρίζεται τις κρατικές προμήθειες, και θα ισχύουν αρχικά για συμβάσεις στον πολιτικό τομέα. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι παρόμοια μέτρα εξετάζονται και για στρατιωτικά συμβόλαια.

Το προσχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να ενσωματώνουν σκόπιμα κομματικές ή ιδεολογικές κρίσεις στα αποτελέσματα των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, θα πρέπει να αποκαλύπτουν αν τα μοντέλα τους έχουν τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνονται με κανονιστικά πλαίσια άλλων χωρών ή οργανισμών.

Ο Τζος Γκρούενμπαουμ, επίτροπος της Federal Acquisition Service που ασχολείται με την προμήθεια λογισμικού για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε στο Reuters ότι θα ήταν «ανεύθυνο απέναντι στον αμερικανικό λαό και επικίνδυνο για τη χώρα» να συνεχιστεί η συνεργασία με την Anthropic.

Όπως ανέφερε, κατόπιν εντολής του προέδρου, η GSA τερμάτισε τη συμφωνία OneGov με την εταιρεία, διακόπτοντας τη δυνατότητα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της μέσω των προδιαπραγματευμένων κρατικών συμβολαίων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.



