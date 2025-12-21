Οι απολύσεις υπήρξαν ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας το 2025, με αρκετές μεγάλες εταιρείες να ανακοινώνουν χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Challenger, Gray & Christmas, η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν υπεύθυνη για σχεδόν 55.000 απολύσεις στις ΗΠΑ φέτος.

Συνολικά, μέχρι το 2025, υπήρξαν 1,17 εκατομμύρια απολύσεις, το υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία Covid-19 το 2020, όταν μέχρι το τέλος του έτους είχαν ανακοινωθεί 2,2 εκατομμύρια απολύσεις.

Τον Οκτώβριο, οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 153.000 απολύσεις, ενώ τον Νοέμβριο υπήρξαν πάνω από 71.000 απολύσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναφέρεται για πάνω από 6.000 απολύσεις τον μήνα, σύμφωνα με την Challenger.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης δημοσίευσε μια μελέτη τον Νοέμβριο που δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί ήδη να αναλάβει το 11,7% της εργασίας στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και να εξοικονομήσει έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τον Οκτώβριο, η Amazon ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη σειρά απολύσεων στην ιστορία της, καταργώντας 14.000 θέσεις εργασίας, καθώς επιδιώκει να επενδύσει στις «μεγαλύτερες στοιχηματικές της κινήσεις», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Tεχνητή Nοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, προειδοποίησε για τις περικοπές νωρίτερα φέτος, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της εταιρείας και ότι ο τεχνολογικός «κολοσσός» θα χρειαστεί «λιγότερα άτομα να κάνουν μερικές από τις εργασίες που γίνονται σήμερα και περισσότερα άτομα να κάνουν άλλου είδους εργασίες».

Η Microsoft έχει προχωρήσει σε συνολική μείωση περίπου 15.000 θέσεων εργασίας έως το 2025, ενώ στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της τον Ιούλιο αναφέρθηκε η κατάργηση 9.000 θέσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Satya Nadella έγραψε σε ένα σημείωμα προς τους υπαλλήλους ότι η εταιρεία έπρεπε να «επαναπροσδιορίσει» την «αποστολή της για μια νέα εποχή» και συνέχισε αναφέροντας τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την εταιρεία.