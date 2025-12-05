ΗΠΑ: Η Γερουσία θέλει να «μαζέψει» τον έλεγχο του Τραμπ για τις εξαγωγές AI στην Κίνα

Μια δικομματική ομάδα γερουσιαστών των ΗΠΑ παρουσίασε την Πέμπτη ένα νομοσχέδιο που θα εμποδίσει την κυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει τους κανόνες που περιορίζουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης για 2,5 χρόνια.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Πιτ Ρίκετς και τον Δημοκρατικό Κρις Κουνς.

Θα απαιτεί από το υπουργείο Εμπορίου, το οποίο εποπτεύει τους ελέγχους των εξαγωγών, να απορρίπτει οποιαδήποτε αίτηση αδειών για αγοραστές στην Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν ή τη Βόρεια Κορέα για την απόκτηση τσιπ AI των ΗΠΑ που είναι πιο προηγμένα από αυτά που επιτρέπεται να αποκτήσουν επί του παρόντος για 30 μήνες. Μετά από αυτό, το Υπουργείο Εμπορίου θα πρέπει να ενημερώνει το Κογκρέσο για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.

«Η άρνηση πρόσβασης του Πεκίνου στα (καλύτερα αμερικανικά) τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη για την εθνική μας ασφάλεια» δήλωσε ο Ρίκετς.

Η νομοθεσία, η οποία συνυποστηρίχθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Ντέιβ Μακόρμικ και τους Δημοκρατικούς Τζέιν Σέιν και Άντι Κιμ, αντιπροσωπεύει μια σπάνια προσπάθεια που ηγείται εν μέρει το ίδιο το κόμμα του Τραμπ για να τον εμποδίσει να χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.

Αντιμέτωπο με τους νέους περιορισμούς των εξαγωγών της Κίνας στα μέταλλα σπάνιων γαιών, στα οποία βασίζονται οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας, το Υπουργείο Εμπορίου του Τραμπ επέβαλε και στη συνέχεια αναίρεσε τους περιορισμούς στα τσιπ της Nvidia, μια κίνηση που επικρίθηκε από τον Ρεπουμπλικανό εκπρόσωπο Τζον Μουλέναρ, ο οποίος προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής για την Κίνα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Κίνα για την αναβολή των δικών της ελέγχων για τα σπάνια μέταλλα, ο Τραμπ ανέβαλε κατά ένα έτος έναν κανόνα που περιορίζει τις εξαγωγές τεχνολογίας των ΗΠΑ σε μονάδες κινεζικών εταιρειών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα και έχει δεσμευτεί να καταργήσει έναν κανόνα της εποχής Μπάιντεν που περιορίζει τις εξαγωγές τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης σε χώρες σε όλο τον κόσμο, εν μέρει λόγω ανησυχιών για λαθρεμπόριο τσιπ προς την Κίνα.