ΗΠΑ: Η Alphabet θα εκδώσει 100ετές ομόλογο για να χρηματοδοτήσει την έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομόλογα 100 ετών σκοπεύει να εκδώσει ο όμιλος Alphabet – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον τεχνολογικό τομέα τα τελευταία 30 χρόνια – στο πλαίσιο της συγκέντρωσης πόρων για να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδιά του στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο όμιλος που εδρεύει στο Μάουντεν Βιου της Καλιφόρνιας, ελπίζει να συγκεντρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο στερλίνες, μέσω του ομολόγου που θα λήγει τον Φεβρουάριο του 2126.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η μητρική εταιρεία της Google δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Η έκδοση αυτή ακολουθεί μια σειρά άλλων ομολογιακών εκδόσεων σε δολάρια, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, συνολικού ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Η Alphabet ήταν ανέκαθεν μια εταιρεία με πολύ χαμηλά χρέη, κάτι που κατέστη εφικτό χάρη στην εισροή σημαντικών κεφαλαίων από την επιχειρηματική δραστηριότητά της. Αυτοί οι διαθέσιμοι πόροι της επέτρεπαν να χρηματοδοτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις επενδύσεις της χωρίς να αναζητά άλλες πηγές εσόδων. Όμως, η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάγκασε τους κολοσσούς της τεχνολογίας να επιταχύνουν και να αυξήσουν τις δαπάνες τους για υποδομές, σε πρωτόγνωρα ύψη. Το 2025 η Alphabet επένδυσε 91 δισ. δολάρια, αύξηση +74% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Για φέτος εκτιμά ότι οι επενδύσεις της θα ανέλθουν στα 175-185 δισ. δολάρια.

Για να ανταποκριθεί σε αυτά τα νούμερα, ο όμιλος θα πρέπει να δανειστεί από τις αγορές, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει από το 2025, όταν το μακροπρόθεσμο χρέος της αυξήθηκε από τα 11 στα 47 δισ. δολάρια. Μεταξύ άλλων, τον Νοέμβριο εξέδωσε ένα ομόλογο διάρκειας 50 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία εκδίδει ομόλογα 100 ετών. Ήταν κάτι το συνηθισμένο στη δεκαετία του 1990, όταν προχώρησαν σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση εταιρείες όπως οι Coca-Cola, Disney, Ford και FedEx. Στον τεχνολογικό τομέα, η τελευταία εταιρεία που το τόλμησε ήταν η Motorola, το 1997.