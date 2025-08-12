ΗΠΑ: Αλλαγές στη διανομή των drones για εμπορικά δέματα - Πώς επηρεάζονται η Amazon και άλλες εταιρείες

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ πρότεινε νέους κανόνες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των drones πέρα από το οπτικό πεδίο των χειριστών, μια βασική αλλαγή που απαιτείται για την προώθηση εμπορικών χρήσεων όπως η παράδοση δεμάτων.

«Θα απελευθερώσουμε την κυριαρχία των αμερικανικών drones», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι χειριστές πρέπει να λάβουν ατομικές απαλλαγές ή εξαιρέσεις για να χρησιμοποιήσουν drones εκτός οπτικής επαφής.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η κατάργηση αυτών των απαιτήσεων «θα επεκτείνει σημαντικά τις περιπτώσεις χρήσης των τεχνολογιών drones σε τομείς όπως: η μεταποίηση, η γεωργία, η παραγωγή ενέργειας, η κινηματογραφική παραγωγή και η μεταφορά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που σώζουν ζωές».

Η πρόταση περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις για τους κατασκευαστές, τους χειριστές και τις υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας των drones, ώστε να διατηρούν τα drones σε ασφαλή απόσταση από άλλα drones και αεροσκάφη.

«Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και τα προϊόντα μετακινούνται στον εναέριο χώρο μας... έτσι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα παραλαμβάνετε τα πακέτα σας από την Amazon, μπορεί να παραλάβετε τον καφέ σας από το Starbucks από ένα drone» είπε ο Ντάφι.

«Η βιομηχανία χρειάζεται αυτόν τον κανόνα για να διασφαλίσει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία που θα της επιτρέψει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά».

Η Amazon επανέλαβε τις δοκιμές παράδοσης με drones νωρίτερα φέτος σε δύο τοποθεσίες στο Τέξας και την Αριζόνα. Η Amazon έχει ως στόχο να παραδίδει 500 εκατομμύρια πακέτα ετησίως με drones μέχρι το τέλος του 2030.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται σε ύψος 400 ποδιών ή λιγότερο από το έδαφος, από προκαθορισμένες τοποθεσίες που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Οι χειριστές θα προσδιορίζουν τα όρια και τις κατά προσέγγιση καθημερινές πτήσεις, καθώς και τις περιοχές απογείωσης, προσγείωσης και φόρτωσης, και θα διασφαλίζουν τις διαδικασίες σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας με τα drones.

Τα drones θα υποχωρούν σε όλα τα επανδρωμένα αεροσκάφη που εκπέμπουν τη θέση τους και δεν θα παρεμβαίνουν στις πτήσεις στα αεροδρόμια.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών θα απαιτεί από τους συντονιστές πτήσεων και άλλους να υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφαλείας και έλεγχο ποινικού μητρώου με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Νομοθέτες και πολλοί κρατικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση drones για την παρακολούθηση σημαντικών εκδηλώσεων στις ΗΠΑ, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Οχημάτων, Μάικλ Ρόμπινς, εξήρε την πρόταση που βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων ως «ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της χρήσης drones που θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα μετασχηματίσει τις εμπορικές υπηρεσίες και θα ενισχύσει τη δημόσια ασφάλεια με τα drones ως πολλαπλασιαστικό παράγοντα δύναμης».