Το Instagram πρόκειται να υιοθετήσει μια έκδοση του συστήματος αξιολόγησης ταινιών PG-13, προκειμένου να δώσει στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους, σύμφωνα με τον Guardian.

Η πλατφόρμα, η οποία ανήκει στη Meta, θα αρχίσει να εφαρμόζει κανόνες παρόμοιους με την αμερικανική αξιολόγηση ταινιών «γονική καθοδήγηση» (PG-13) - που εισήχθη πριν από 41 χρόνια - σε όλο το περιεχόμενο των λογαριασμών εφήβων. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα τοποθετούνται αυτόματα στη ρύθμιση 13+, με δυνατότητα εξαίρεσης μόνο κατόπιν έγκρισης των γονιών τους.

Αν και οι λογαριασμοί εφήβων ήδη κρύβουν ή απαγορεύουν περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα, γραφικές ή ενοχλητικές εικόνες, καθώς και περιεχόμενο για ενήλικες όπως καπνό ή αλκοόλ, η νέα έκδοση PG-13 θα ενισχύσει περαιτέρω αυτούς τους περιορισμούς.

Η Meta ανακοίνωσε ότι θα κρύβει ή δεν θα προτείνει αναρτήσεις με ισχυρή γλώσσα, επικίνδυνα ακροβατικά και περιεχόμενο που μπορεί να ενθαρρύνει «επιβλαβείς» συμπεριφορές, όπως αναρτήσεις με αξεσουάρ μαριχουάνας. Επιπλέον, θα μπλοκάρει όρους αναζήτησης, όπως «αλκοόλ» ή «αιματηρό», ακόμη και σε περίπτωση ορθογραφικών λαθών.

«Αν και υπάρχουν φυσικές διαφορές μεταξύ ταινιών και κοινωνικών μέσων, κάναμε αυτές τις αλλαγές ώστε η εμπειρία των εφήβων στην κατηγορία 13+ να μοιάζει περισσότερο με την εμπειρία παρακολούθησης μιας ταινίας PG-13», δήλωσε η Meta, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι η ευθυγράμμιση με ένα ανεξάρτητο πρότυπο που οι γονείς γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη κινηματογραφική βαθμολογία είναι η 12A. Με τον ίδιο τρόπο που οι ταινίες PG-13/12A, όπως το Titanic, περιλαμβάνουν φευγαλέα αλλά όχι άμεσα σεξουαλική γυμνότητα, η νέα βαθμολογία του Instagram δεν θα απαγορεύει πλήρως τη γυμνότητα ή τη βία.

Οι ενημερώσεις του Instagram θα ξεκινήσουν από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά και θα επεκταθούν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με τη Meta.