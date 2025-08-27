Instagram: Λανσάρει νέα λειτουργία για τους φοιτητές

Το Instagram εισάγει μια νέα λειτουργία με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδεθούν με άτομα στο πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη. Η κυκλοφορία έρχεται μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία μιας σχεδόν πανομοιότυπης λειτουργίας από το TikTok.

Η νέα επιλογή επιτρέπει στους φοιτητές στις ΗΠΑ να προσθέσουν το κολέγιο ή το πανεπιστήμιό τους στο banner του προφίλ τους και να περιηγηθούν σε μια λίστα φοιτητών του σχολείου τους.

Οι φοιτητές θα δουν μια επιλογή «Προσθήκη σχολείου» στο προφίλ τους, στην οποία μπορούν να κάνουν κλικ για να ολοκληρώσουν μια διαδικασία επαλήθευσης μέσω της πλατφόρμας επαλήθευσης φοιτητών UNiDAYS, ώστε να εμφανιστεί το σχολείο τους στο προφίλ τους.

Μόλις προστεθεί το banner του σχολείου, μπορούν να επιλέξουν ποιος μπορεί να το δει.

Στη συνέχεια, θα μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε μια λίστα με άλλους επιβεβαιωμένους φοιτητές.

Το Instagram αναφέρει ότι ο κατάλογος φοιτητών έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εύρεση συμφοιτητών και τη σύνδεση με άλλους.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να περιηγηθούν σε ολόκληρο το σχολείο ή να φιλτράρουν ανά έτος.