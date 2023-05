Instagram: Ετοιμάζει πλατφόρμα για να ανταγωνιστεί το Twitter

Tο Instagram, σχεδιάζει να λανσάρει μια νέα εφαρμογή που θα βασίζεται στο κείμενο και θα ανταγωνίζεται το Twitter και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Παρότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο για το Twitter, η Meta ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη πλατφόρμα microblogging. H νέα εφαρμογή αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με το TechCrunch.

Αυτή η εφαρμογή που βασίζεται σε κείμενο θα είναι αυτόνομη, αλλά θα είναι εν μέρει ενσωματωμένη στο Instagram. Οι χρήστες θα μπορούν να δημοσιεύουν κείμενα έως 500 χαρακτήρες, συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο διάρκειας έως πέντε λεπτών. Η εφαρμογή θα διαθέτει ένα feed όπου οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν like, να απαντούν ή να αναδημοσιεύουν περιεχόμενο.

Η Meta επιθυμεί να εντάξει διάφορες διασημότητες για να αποκτήσουν πρώτα πρόσβαση, όπως αθλητές, ηθοποιούς, παραγωγούς, showrunners και κωμικούς.

Στο σημείωμά της προς αυτούς τους δημιουργούς, η Meta παραδέχτηκε ότι το Mastodon, το Bluesky και άλλες εφαρμογές είχαν προβάδισμα στον αγώνα για τη δημιουργία του επόμενου Twitter, επισημαίνοντας ότι έχει το πλεονέκτημα της πρόσβασης σε δισεκατομμύρια χρήστες μέσω της οικογένειας εφαρμογών της, η οποία περιλαμβάνει το Instagram, το Facebook, το WhatsApp και το Messenger.

