Ίλον Mασκ κατά Crowdstrike: Η μεγαλύτερη αποτυχία της Πληροφορικής

Ως τη μεγαλύτερη αποτυχία χαρακτήρισε ο Ίλον Μασκ, σε ανάρτησή του την Παρασκευή (19/07), την παγκόσμια κατάρρευση σε ψηφιακά συστήματα εξαιτίας του λογισμικού της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, Crowdstrike.

Ο μεγιστάνας, της Tesla, της SpaceX και του Χ, σχολίασε συνοπτικά με μια ανάρτηση, το χάος που προκλήθηκε από την ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού της προαναφερόμενης εταιρείας.

«Η μεγαλύτερη αποτυχία της Πληροφορικής» λέει ο Μασκ. Σχολιάζοντας ανάρτηση των Financial Times για τα εκτενή προβλήματα στις αερομεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της κατάρρευσης, έγραψε:

Biggest IT fail ever

Ο τεχνολογικός μεγιστάνας δε σταμάτησε εκεί καθώς αργότερα προχώρησε και σε άλλη ανάρτηση αναφέροντας ειρωνικά ότι «το αντιικό λογισμικό ήταν ο ιός».

The antivirus was the virus