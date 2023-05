Ίλον Μασκ: Η Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα CEO στο Twitter

H Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα Ceo του Twitter, όπως κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ίλον Μασκ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter!» έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

«Θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στο σχεδιασμό προϊόντων και στη νέα τεχνολογία».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Λίντα για να μετατρέψω αυτή την πλατφόρμα σε X, την εφαρμογή για τα πάντα», τόνισε.

Η Λίντα Γιακαρίνο, ήταν πρόεδρος παγκόσμιας διαφήμισης και συνεργασιών της NBCU, έχοντας εργαστεί στην εταιρεία για περισσότερο από μια δεκαετία, με καθοριστική συμβολή στην έναρξη της υπηρεσίας streaming με διαφημίσεις Peacock.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.