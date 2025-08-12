Χρηματιστήριο Αθηνών

Απτόητο από την πτωτική τάση στην Ευρώπη το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε το ανοδικό του σερί πατώντας δυνατά στις 2.100 μονάδες τη Δευτέρα με πρωταγωνιστές τις μετοχές της Metlen και της Aegean που σημείωσαν νέα ρεκόρ.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε εντυπωσιακά την νέα εβδομάδα με άνοδο 1,74% στις 2.106,24 μονάδες, σε νέο ρεκόρ 15ετίας, με τη συναλλακτική δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα στα 225,5 εκατ. ευρώ.

Έχοντας ανακτήσει το ορόσημο των 2.000 μονάδων μετά από 15 χρόνια την προηγούμενη εβδομάδα, η αγορά υπό τον έλεγχο των «ταύρων» συνέχισε την αναρρίχηση της πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης τη Δευτέρα ήταν η Aegean που πέταξε στα 14,3 ευρώ με άλμα 8,01% και η Metlen που ακολούθησε την εκτίναξη στο London Stock Exchange +6% στα 55,1 ευρώ.

Σύμφωνα με έκθεση της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley μετά την εισαγωγή της Metlen στο LSE, η σύσταση διατηρείται στο «overweight» αλλά η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 66 ευρώ.

Η Μorgan Stanley εκτιμά ότι η αποτίμηση της Metlen παραμένει ελκυστική και σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλους ομίλους του κλάδου διεθνώς.

Θεωρεί ότι η επικείμενη ένταξη της μετοχής στον δείκτη FTSE 100 πιθανώς τον επόμενο μήνα θα είναι ένας πρόσθετος καταλύτης που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές. Με βάση ένα payout ratio 35%, η Morgan Stanley βλέπει την μερισματική απόδοση της Metlen στο 6%.

Σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων, οι αποτιμήσεις στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών που ελέγχουν γύρω στο 70% της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Δεν περνάει απαρατήρητο το ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,3% και εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα, ξεχωρίζοντας στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στα ώριμα χρηματιστήρια τον Σεπτέμβριο από τον οίκο FTSE για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Στο καλοκαιρινό χρηματιστηριακό πάρτι στην Αθήνα έχει συμβάλλει και το θετικό κλίμα στο εξωτερικό με τη Wall Street να κινείται σε ιστορικά υψηλά προσφέροντας σχετική στήριξη.

Τα καλά θεμελιώδη και οι εταιρικές εξελίξεις διατηρούν το bull market της Αθήνας. Πέρα από την εισαγωγή της Metlen στο Λονδίνο και το επιχειρηματικό ντηλ ΕΧΑΕ-Euronext, υπάρχει και το ευνοϊκό περιβάλλον στο εξωτερικό με προσδοκίες μειώσεων επιτοκίων από τη Fed στις ΗΠΑ.

Οι καταλύτες αυτοί δίνουν ώθηση, αποτρέποντας τους παίκτες από το να υποκύψουν στον πειρασμό μιας διόρθωσης με την αγορά να έχει καταφέρει ένα μαξιλάρι ασφάλειας από το ορόσημο των 2.000 μονάδων σε σύντομο χρονικό διάστημα.