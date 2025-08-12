Οι «δημοσιογράφοι» με τα καλάσνικοφ

Ή είσαι δημοσιογράφος ή πολεμιστής. Και τα δύο δεν γίνεται. Και όταν ο φακός σε τσακώνει με το όπλο στο χέρι, σίγουρα δεν είσαι δημοσιογράφος. Αποτελείς κι εσύ μέρος του πολεμικού τοπίου με όλες τις συνέπειες. Δηλαδή αποτελείς στόχο των εχθρών σου και καλό βόλι.

Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε πέντε δημοσιογράφους του Al Jazeera. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφάνισε-τα οποία προέκυψαν από κατασχεμένα αρχεία της Χαμάς- όλοι ήταν επιχειρησιακοί αξιωματούχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μάλιστα για τους δύο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικές φωτογραφίες.

Και ξαφνικά ξεσηκώθηκε ένα κύμα διαμαρτυρίας για τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων. Καταλαβαίνω την αντίδραση της Αριστεράς. Μετά τις «μεγαλειώδεις» οικογενειακές συγκεντρώσεις της Κυριακής βρήκε αφορμή για να ξεσπαθώσει. Αλλά έγκριτοι-χωρίς εισαγωγικά- δημοσιογράφοι και σχολιαστές δεν είναι δυνατόν να μην είδαν αυτές τις φωτογραφίες! Κυκλοφορούν σε όλο το Διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να ξεχωρίσουν την ιδιότητα του δημοσιογράφου από αυτή του πολεμιστή! Κατανοώ να μη γουστάρουν τον Νετανιάχου, κατανοώ το πώς παρουσιάζουν μια είδηση από τη Γάζα ώστε να είναι εναρμονισμένη με το γενικότερο κλίμα των μεγάλων εφημερίδων και πρακτορείων, όμως δεν κατανοώ να είναι τυφλοί στα γεγονότα. Ένα καλάσνικοφ δύσκολα δεν το βλέπεις και τις αγκαλιές και τα φιλιά με τον Γιαχία Σινουάρ το ίδιο. Προφανώς αυτά δε θέλουν να τα δουν.

Πριν από λίγες μέρες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από την πόλη Σουέϊντα της Συρίας στο οποίο «δημοσιογράφοι», φορώντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο Press, έμπαιναν μέσα στα σπίτια Δρούζων και τα κατέστρεφαν. Φυσικά η «προοδευτική ιντελιγκέντσια» προσπέρασε αυτό το βίντεο, γιατί δεν κολλούσε με το γενικότερο αφήγημά της. Οι Δρούζοι, ως σύμμαχοι του Ισραήλ, είναι άξιοι της μοίρας τους. Συνεπώς όλα αυτά που έδειχνε το συγκεκριμένο βίντεο ήταν λεπτομέρειες. Αύριο αν κάποιος από αυτούς τους «δημοσιογράφους» εξολοθρευθεί, τότε θα αρχίσουν οι κατάρες για το «κράτος-δολοφόνο».

Στη Μ. Ανατολή και κυρίως στη Γάζα, όπου πολεμά είναι τακτικός στρατός απέναντι σε ένοπλους με πολιτικά, κρυμμένους μέσα στους αμάχους, η ένδειξη Press είναι ένα καλό προκάλυμμα για τις λοιπές πολεμικές δραστηριότητες. Άλλωστε εκεί οι «δημοσιογράφοι» βρίσκονται μόνον με την άδεια της τρομοκρατικής οργάνωσης και εκ συμπτώσεως όλοι εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο ειδησεογραφικό πρακτορείο και τηλεοπτικό σταθμό, το Al Jazeera, που είναι απαγορευμένος σχεδόν σε όλα τα αραβικά κράτη. Ήταν ένας από τους βασικούς υποκινητές της ολέθριας αραβικής άνοιξης.

Για να το κλείσω. Θα πρέπει κάποιοι σχολιαστές να ξεκαθαρίσουν το αυτονόητο μέσα στο μυαλό τους. Ή δημοσιογράφοι ή πολεμιστές. Τα δάκρυα είναι μόνο για τους πρώτους.