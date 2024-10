Μασκ: Αποκαλυπτήρια για το ρομποταξί της Tesla - Το 2026 ξεκινά η παραγωγή του

Η Tesla προχώρησε την Πέμπτη (10/10) στην πολυαναμενόμενη αποκάλυψη των ρομποταξί, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν ορόσημο, μετά από μια δεκαετία ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του Ίλον Μασκ να παραδώσει αυτόνομα οχήματα.

Το δίθυρο αυτόνομο όχημα της Tesla που ονομάζεται «Cybercab» και παρουσιάστηκε από τον Μασκ δεν θα έχει τιμόνι και πεντάλ και προορίζεται να λειτουργεί ως ρομποταξί. Σύμφωνα με το Bloomberg, θα χρησιμοποιεί κάμερες και υπολογιστική δύναμη για την πλοήγηση στους δρόμους, αλλά όχι ειδικούς σένσορες όπως η Waymo, τους οποίους ο Μασκ χαρακτήρισε «υπερβολικά ακριβούς και όχι απαραίτητους».

Οι πόρτες του οχήματος είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ανοίγουν να μοιάζουν, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, με «φτερά γλάρου».

Ο Μασκ είπε ότι η παραγωγή του θα ξεκινήσει το 2026 με τα οχήματα να είναι διαθέσιμα προς αγορά για λιγότερα από 30.000 δολάρια. «Το αυτόνομο μέλλον είναι εδώ. Έχουμε 50 πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα εδώ απόψε. Θα δείτε το μοντέλο Ys και το Cybercab. Όλα χωρίς οδηγό», ανέφερε ο Μασκ. Το Cybercab θα χρησιμοποιεί επαγωγικούς φορτιστές για να μην απαιτεί βύσματα.

This is the actual interior of the Robobus/van pic.twitter.com/YzOIbu7DCF — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024

Ο Μασκ παρουσίασε επίσης ένα μεγαλύτερο αυτόνομο όχημα που ονομάζεται Robovan και έχει δυνατότητα μεταφοράς ως και 20 ατόμων, ενώ παρουσίασε για μια ακόμη φορά το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus της Tesla, για το οποίο ο Αμερικανός μεγιστάνας έχει πολλές φιλοδοξίες υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει το στάνταρτ στη βιομηχανία των ανδροειδών και η Tesla θα δεχτεί πολλές εκατομμύρια παραγγελίες. Το Optimus σύμφωνα με τον Μασκ μπορεί να λειτουργεί τόσο ως εργάτης όσο και ως οικιακός βοηθός με πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων.

The future will look like the future https://t.co/9DZ59Gdr1M — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024

Futuristic Art Deco Bus pic.twitter.com/4DDqJtGATU — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024

Το σχέδιο του Μασκ είναι να λειτουργήσει ένα στόλο αυτοοδηγούμενων ταξί Tesla που οι επιβάτες θα μπορούν να το χειριστούν μέσω μιας εφαρμογής. Οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες Tesla θα μπορούν επίσης να κερδίσουν χρήματα στην εφαρμογή αναφέροντας τα οχήματά τους ως robotaxis.