Ίλον Μασκ: Αλλαγές στο Χ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες της πλατφόρμας

Αλλαγές ανακοινώθηκαν για λογαριασμούς με χιλιάδες followers στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/03), ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Ίλον Μασκ.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, όσοι λογαριασμοί έχουν περισσότερους από 2.500 επιβεβαιωμένους followers θα μπορέσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πακέτο Premium που κοστίζει 8 δολάρια τον μήνα.

Το πακέτο αυτό, επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργάζεται και να γράψει μεγαλύτερες αναρτήσεις καθώς και περιορισμό στον αριθμό των διαφημίσεων που βλέπει στο feed του ενώ παράλληλα προσθέτει ένα μπλε σημάδι δίπλα στο όνομά του.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free